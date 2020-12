COVID-19: Enormer Rückgang der globalen Kohlestoffemissionen!

Umweltforschungen des Global Carbon Project deuten darauf hin, dass die weltweiten Kohlenstoffemissionen aus Treibhausgasen bis 2020 um 2,4 Milliarden Tonnen zurückgehen könnten, 7% weniger als 2019, was den größten Rückgang seit langem darstellt. Auf absoluter Basis beziffert die Forschung die Zahl der CO2-Emissionen in diesem Jahr auf 34 Milliarden Tonnen. Laut CNBC wurde die Forschung auch von der University of East Anglia ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



