COUCH und OTTO feiern die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE: Party zum Launch der ersten eigenen Möbel- und Home-Kollektion in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Gestern Abend feierten das Living-, Fashion- und Beauty-MagazinCOUCH zusammen mit Vertretern von OTTO den Launch der COUCHLIEBLINGSSTÜCKE Kollektion. Rund 80 geladene Gäste feierten beiWeWork in der Hamburger Europa Passage die erste eigene Möbel- undAccessoire-Kollektion von COUCH. In entspannter Atmosphäre konntendie Gäste aus den Bereichen Living, Interior, Fashion, Beauty undDesign auf ausgewählten Sesseln und Sofas Probe sitzen undAccessoires der COUCH-Kollektion in stylishem Arrangementbegutachten.Zu den Gästen zählten unter anderem: Katharina Charpian(@femtastics_official), Julian Daynov (@julian_daynov), Brygida Dejcz(@bohostyleliving), Céline Denefleh (@celine-denefleh), Tinna Heisler(@tinna_sirkka), Samantha Justus (@samantha_justus), DoreenSchumacher (Palmstudio) sowie die Designer Eva Marguerre und MarcelBesau.Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "Wir sind stolz undüberglücklich, unsere COUCH LIEBLINGSSTÜCKE Möbel- undAccessoire-Kollektion erstmals live zu präsentieren. Dieüberwältigende Resonanz hat uns darin bestätigt, dass wir zusammenmit unserem Partner Otto.de auf dem richtigen Weg sind. Es war einwunderbarer Abend mit tollen Gästen, inspirierenden Gesprächen, gutenDrinks und leckerem Essen."Als Partner unterstützten die Veranstaltung Pommery, Beets &Roots, Frau Ultrafrisch, Fjällräven, Rituals, Bloomon und Dr.Hauschka sowie das Team der Bar Le Lion.Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE Kollektion umfasst knapp 50 Produkte ausden Segmenten Möbel, Kleinmöbel, Accessoires, Teppiche undHeimtextilien. Alle Produkte wurden mit viel Liebe zum Detail von derCOUCH-Redaktion, G+J-Brand Business und OTTO entwickelt.Honorarfreies Bildmaterial steht zum Download zur Verfügung unter:https://bit.ly/35oCP9xPasswort: couchÜber die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE (#couchlieblingsstücke):Die COUCH-Kollektion um fasst knapp 50 Produkte aus den SegmentenMöbel, Kleinmöbel, Accessoires, Teppiche und Heimtextilien. AlleProdukte wurden mit viel Liebe zum Detail von der COUCH-Redaktion,G+J-Brand Business und OTTO entwickelt. Von Polstermöbeln, Stühlenund Samt-Sesseln, Rattan-Highboards und filigranen Beistelltischchenmit Doppelfunktion bis hin zu Spiegeln mit Ablage, Steingutvasen,Teppichen und Kissen - für jeden Wohnung ist etwas dabei. Design- undInterior-Begeisterte können sich komplett das Wohnzimmer oder denFlur einrichten oder auch nur Regale und Fensterbänke mit dekorativenPflanzkübeln, Vasen und Kerzenhaltern verschönern. Die COUCHLIEBLINGSSTÜCKE sind vielseitig einsetzbar und passen perfekt zutrendbewussten Living-Fans. Alle Produkte der neuen Kollektion sindexklusiv bei Otto unter http://www.otto.de/Couch zu bestellen.In der aktuellen Ausgabe COUCH 11/2019 (EVT: 4.10.2019) werden dieCOUCH LIEBLINGSSTÜCKE auf dem Cover und im Heft vorgestellt.Bildmaterial zur COUCH-Kollektion (Moods und Freisteller) gibt es zumDownload unter:https://bit.ly/35fQGPwPasswort: lieblingPressekontakt:COUCH PR / KommunikationAndrea KramerGruner + Jahr GmbHTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.couchstyle.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Couch, übermittelt durch news aktuell