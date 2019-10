COUCH startet eigene Möbel- und Home-Kollektion exklusiv bei Otto: Launch der COUCH LIEBLINGSSTÜCKE mit knapp 50 Möbeln, Accessoires und Heimtextilien mitentwickelt von der COUCH-Redaktion (FOTO)

Hamburg (ots) -COUCH lesen auf der COUCH-Couch - das ist ab sofort möglich. Denndas Wohn- und Fashion-Magazin bringt exklusiv mit demKooperationspartner OTTO die erste eigene Kollektion COUCHLIEBLINGSSTÜCKE auf den Markt. Die COUCH-Kollektion umfasst knapp 50Produkte aus den Segmenten Möbel, Kleinmöbel, Accessoires, Teppicheund Heimtextilien. Alle Produkte wurden mit viel Liebe zum Detail vonder COUCH-Redaktion, G+J Brand Business und OTTO entwickelt undmachen aus jeder Wohnung einen Wohlfühlort. Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKEsind modern, praktisch, lässig, urban und stilsicher.Jan Filler, Bereichsleiter Category Möbel bei Otto: "DieKooperation der COUCH mit OTTO ist ein Gewinn für beide Seiten. AusHändlersicht haben wir mit der COUCH-Redaktion einen starken Partner,um die gemeinsam entwickelten Produkte der Leserschaft und der COUCHCommunity zugänglich zu machen. Und auch die OTTO Kunden finden inder Lieblingsstück Kollektion viele neue Produkte, welche dasbesondere Gespür der COUCH-Redaktion für Design und geschmackvolleEinrichtung in sich tragen."Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "Wir sind mehr als stolzauf unsere erste eigene Möbel- und Accessoire-Kollektion, derenProdukte nicht umsonst COUCH LIEBLINGSSTÜCKE heißen. Mit vielHerzblut haben wir gemeinsam mit den wunderbaren Kolleginnen undKollegen von Otto diese Möbel- und Accessoires-Favoritenzusammengestellt, die hoffentlich nicht nur unser Interior-Herz höherschlagen lassen und für unsere Leserinnen gleichzeitig erschwinglichsind. Wir hoffen, dass sich damit alle in ihrem ihr Zuhause doppeltwohlfühlen."Extragemütliche Polstermöbel, stylishe Stühle und Samt-Sessel,angesagte Rattan-Highboards und filigrane Beistelltischchen mitpraktischer Doppelfunktion, Spiegel mit Ablage, stilvolleSteingutvasen bis hin zu Teppichen und Kissen - für jeden Wohnung isthier etwas dabei. Design- und Interior-Begeisterte können sichkomplett das Wohnzimmer oder den Flur einrichten oder nur Regale undFensterbänke mit dekorativen Pflanzkübeln, Vasen und Kerzenhalternverschönern. Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE sind vielseitig einsetzbar undpassen perfekt zu trendbewussten Living-Fans.Sehen die nicht toll aus? Unter #couchlieblingsstücke werden alleCOUCH-Leserinnen und COUCHstyle.de-Userinnen aufgerufen, ihre neuenCOUCH-Möbel in ihren eigenen vier Wänden zu präsentieren. Unter demMotto: "Wie zieht bei Euch die COUCH-Kollektion ein?" wird es aufcouchstyle.de mit 75.000 Mitgliedern und über 100.000 Instagram-Fansdie schönsten Teile zu sehen geben.In der aktuellen Ausgabe COUCH 11/2019 (EVT: 4.10.2019) werden dieCOUCH LIEBLINGSSTÜCKE auf dem Cover und im Heft vorgestellt.Alle Produkte der neuen Kollektion sind exklusiv bei Otto unterhttp://www.otto.de/Couch zu bestellen.Bildmaterial wie Logos, Moodfotos sowie Freistellern finden Sie zumDownload unter: https://bit.ly/35fQGPwPasswort: lieblingPressekontakt:COUCHPR / KommunikationAndrea KramerGruner + Jahr GmbH & Co KGTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.couchstyle.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Couch, übermittelt durch news aktuell