COTTON USA auf der Internationalen Baumwolltagung in Bremen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Zum Thema innovative Baumwollprodukte und -technologien trat CCIExecutive Director Bruce Atherley auf der 34. InternationalenBaumwolltagung in Bremen als einer der Redner auf. Atherleyinformierte die Teilnehmer über CCI's neue Initiative "WHAT'S NEW INCOTTON[TM]?" und diskutierte im Expertenforum über neue Chancen fürinnovative Baumwollprodukte. Im Fokus der diesjährigen BremerBaumwoll-Konferenz standen die Handlungsfelder nachhaltige Baumwoll-und Textilproduktion, Traceability sowie innovative textile Prozesse.Mehr als 450 Baumwollexperten aus aller Welt nahmen an derVeranstaltung teil.Innovative textile Prozesse, Rückverfolgbarkeit von Baumwolle undQualitätstextilien waren nur einige der Themen, die zum Teilkontrovers im historischen Rathaus der Hansestadt Bremen diskutiertwurden. Die Non-Profitmarketingorganisation CCI, vertreten durchBruce Atherley, referierte über neue Technologien für Textilien ausBaumwolle und Baumwollmischgeweben und zeigte innovative Ideen auf,die mit USA-Baumwolle realisiert werden.Das vor sechs Monaten erstmals von COTTON USA vorgestellteInnovationsprogramm WHAT'S NEW IN COTTON[TM]? setzt auf Kooperationmit Innovationsunternehmen, um innovative Lösungen für ein neuesLeistungsspektrum der USA-Baumwolle zu entwickeln. ArgamanTechnologies aus Israel entwickelte ein Verfahren, dass Baumwolle vordem Spinnprozess unter Zugabe von Kupferkomponenten in die Faserhautfreundlicher macht und die Regeneration der Hautzellenunterstützt. Dieses Verfahren bietet sich beispielsweise fürBettwäsche, Unterwäsche und auch in der Kosmetikindustrie an.Hologenix LLC, Kalifornien entwickelte mit CCI einBaumwollmischgewebe aus der patentierten Celliant-Faser - natürlicheMineralien in Kombination mit USA-Baumwolle. Celliant ist in den USAseit dem letzten Jahr offiziell 'FDA approved' und somit alsmedizinisches Produkt anerkannt. Celliant nutzt und reflektiert diekörpereigene Wärme. Daraus resultieren eine höhere Blutzirkulation,eine schnellere Erholung nach körperlichen Aktivitäten und einerholsamerer Schlaf. Diese Mischgewebe eignen sich besonders gut fürSport- und Fitnessbekleidung, werden aber auch für Socken, Nacht- undBettwäsche verwendet.Die Kernkompetenz von Life Material Technologies Ltd. aus Thailandist die Entwicklung von natürlichen antibakteriellen Ausrüstungen fürBaumwollstoffe und -Produkte. In der Natural Life Technology, wirdPfefferminzöl als antibakterieller Wirkstoff verwendet. Das Öl,geruchslos auf dem Endprodukt, bindet Gerüche und verhindert dasVermehren von Bakterien auf natürliche Weise.Die Firma Proneem mit Sitz in Paris/Marseille, Frankreichverbindet natürliche Verfahren mit innovativen Methoden und hatPatente auf zahlreiche neue Technologien für Bekleidungs- undHaustextilien. Die nachhaltige Proneem Anti-Staubmilben-Technologiestößt Staubmilben in allen Heim- und Haustextilien ab und verhindertdadurch ihren Befall.Mit den Faser-, Spinn- und Ausrüstungsverfahren SolucellAir undZero-Twist entwickelte das chinesische Unternehmen Solucellnachhaltige Hohlgarne aus reiner Baumwolle für besonders weiche,besonders leichte und schnell trocknende Heimtextilen und Bekleidung.Der Effekt hält bis zu 1.200 Waschzyklen und ist daher insbesonderefür die Hotelbranche sehr interessant. Laut Bruce Atherley arbeitetCOTTON USA bereits mit diversen Technologiepartnern an derEntwicklung weiterer Innovationen, um Baumwollprodukte mit Mehrwertauszustatten und damit Produzenten und Marken neue Marktchancen zueröffnen.Im Rahmen der Bremer Experten-Sessions waren 'Tracebility' alsoRückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit wichtige Themen. Die USBaumwollindustrie konnte in Bremen über Ihre Vorreiterrolleberichten. Die USA verfügen über eines der umfassendsten Systeme zurÜberwachung und Messung aller relevanten Metriken im BereichNachhaltigkeit. Grundlage sind die Daten des USDA und die Daten derField-to-Market Plattform (2006 gegründeteMultistakeholder-Initiative).Den meisten US-Farmen sind Familienunternehmen, denen das Landgehört, welches sie bewirtschaften. Ihre Felder befinden sich seitGenerationen im Familienbesitz. In Amerika wird zunehmend nach demModell der Präzisionslandwirtschaft unter Einsatz modernsterTechnologien gearbeitet, wodurch der ökologische Fußabdruckfortschreitend reduziert wird.In den USA fällt der Baumwollanbau unter die Gesetzgebung desLebensmittelanbaus. US-Baumwollfarmer unterliegen daher denumfangreichsten und strengsten Anbau-Reglementierungen weltweit,deren Einhaltung kontrolliert wird. Bei Nichteinhaltung drohenmassive strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen.In den letzen 35 Jahren erzielte die amerikanischeBaumwollindustrie grosse ökologische Verbesserungen und somit einestete Optimierung des Fußabdrucks. Bis heute wurde eine 31%igeReduzierung der Anbaufläche erzielt, die für die Produktion von einemPfund Baumwolle nötig ist. Der Bodenabtrag im Gleichgewicht mit derHumusbildung wurde um 44% reduziert. Ein um 82% minimierterWassereinsatz wurde erzielt, d.h. mehr Fasern wurden mit einem LiterWasser hergestellt. Der Energieverbrauch wurde um 38%, dieTreibhausgas-Emission um 30% gesenkt. Nur ein Drittel der gesamtenUS-Baumwollernte wird heute noch zusatzbewässert. Zwei Drittel kommenmit natürlichem Regen- und Grundwasser aus. Gleichzeitig wurde derKohlenstoffgehalt im Boden um 30% erhöht."CCI demonstriert anhand der hohen Qualität von USA-Baumwolle,ihrer Nachhaltigkeit und Transparenz den Premium-Wert und ihreInnovationsstärke", sagt Bruce Atherley, Executive Director des CCI.Über Cotton Council International:Cotton Council International (CCI) ist eine global operierendeNon-Profitmarketingorganisation. 1959 mit Sitz in Washington DCgegründet, repräsentiert CCI das Exportpromotion-Marketing desNational Cotton Council of America (NCC). NCC und CCI repräsentierengemeinsam die sieben Hauptsegmente der U.S. Baumwollindustrie. 