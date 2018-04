München (ots) - Seit der Weinstein-Affäre im vergangenen Oktoberund dem Start der #metoo-Debatte ist viel passiert. Mehr als 12Millionen Frauen bekannten sich damals öffentlich als Oper sexuellerBelästigung - innerhalb der ersten 24 Stunden! Viele Männer sehen inder Bewegung das Ende des Flirtens. Dabei könnte alles so einfachsein, findet COSMOPOLITAN-Chefredakteurin Anja Delastik - mitgesundem Menschenverstand, Respekt und Empathie! COSMOPOLITAN (EVT12.04.) liefert im Report "Flirten und #metoo: Was darf Manneigentlich noch? " schlagfertige Antworten, klareArgumente und simpleRegeln. Außerdem in der aktuellen Ausgabe: Die "Riverdale"-BFFs LiliReinhart und Camila Mendes geben im exklusiven Interview ihre Meinungzu dem Thema zum Besten.Ein klares "JA" zum Flirten - aber bitte mit Respekt"Die provoziert die Männer doch, so wie die angezogen ist!","Flirten ist jetzt wohl verboten...", "Muss ich jetzt Angst haben,einer Frau Komplimente zu machen?" - Bei Aussagen wie diesen sindgute Konter oft schwer. Dabei ist es wichtig, genau in solchenSituationen ein Zeichen zu setzen und damit zu verdeutlichen, wierelevant dieses Thema ist. "Man muss sich das mal auf der Zungezergehen lassen - und sich fragen: Was sind das für Männer, die sichvon einem kurzen Rock zu schlüpfrigen Kommentaren und Schlimmerem'provoziert' fühlen?", so Anja Delastik. "Männer, die durch die#metoo-Debatte das Ende des Flirtens befürchten, haben dieGrundregeln menschlichen Umgangs nicht verstanden. Bei einemAnnäherungsversuch sollte der Gegenüber niemals mit dem Gefühl vonBelästigung zurückbleiben. In dieser Situation gewinnt keine Partie,denn ein erfolgreicher Flirt war das auf keinen Fall."#metoo hat die Flirtkultur nicht zerstört!Mit dem neuen Flirtguide unterstützt COSMOPOLITAN Frauen undliefert die besten Konter für die immer gleichen, nervigen Kommentaresexistischer Männer (und Frauen). Anja Delastik stellt klar: "Nein,#metoo hat die Flirtkultur nicht zerstört, wie manche - darunter aucheinige Prominente - behaupten. Schließlich bedeutet Flirten, dasszwei Personen Interesse aneinander und Spaß miteinander haben. Assimple as that." Und weiter: "Im Jahr 2018 sollte niemand der Meinungsein, der Mann sei der "Jäger" und die Frau die "Beute". Wie wäre esstattdessen mit einem Begegnen auf Augenhöhe?"Hinweis für Redaktionen: Der vollständige Report erscheint in derneuen COSMOPOLITAN (EVT 12. April). Auszüge sind bei Nennung derQuelle "COSMOPOLITAN" zur Veröffentlichung frei.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheintmit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke underreicht 1,42 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppeder Frauen von 20 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment miteiner Reichweite von 1,0 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,6Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über dieDigital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hinzu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesemredaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITANihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere,Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische,moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt,erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 247.540 Exemplaren(IVW 1-4 2016).Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationAnna StoermerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell