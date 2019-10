CORSIA - Klimaschutz im internationalen Luftverkehr (AUDIO)

Dessau-Roßlau (ots) -Anmoderationsvorschlag: Sommerurlaub unter Palmen, Shoppen ineiner europäischen Großstadt oder einfach nur ein Kurzbesuch bei derFamilie: Dafür nehmen immer mehr Menschen das Flugzeug. 2018starteten laut Statistischem Bundesamt 122,6 Millionen Passagiere vonden deutschen Flughäfen - 4,2 Prozent mehr als im Jahr davor, und einRückgang ist nicht in Sicht. Wie schädlich diese Vielfliegerei fürunser Klima ist und wie in Zukunft mithilfe des neuen globalenKlimaschutzinstruments "CORSIA" das Wachstum des internationalenLuftverkehrs CO2-neutral gestaltet werden soll, verrät Ihnen Dr. OlafHölzer-Schopohl von der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) imUmweltbundesamt (UBA), hallo.Begrüßung: "Hallo!"1. Herr Hölzer-Schopohl, wie problematisch ist der Luftverkehr fürunser Klima?O-Ton 1 (Dr. Olaf Hölzer-Schopohl, 36 Sek.): "Aktuellenwissenschaftlichen Studien zufolge hat der Luftverkehr heute einenAnteil an den weltweiten CO2-Emissionen zwischen 2,5 und 3 Prozent.Berücksichtigt man die stärkere Klimawirksamkeit des Luftverkehrs ingroßen Höhen, liegt der Anteil sogar bei mehr als 5 Prozent. Keineandere Art der Fortbewegung ist so klimaschädlich wie eine Flugreise.Neben dem hohen Energieverbrauch sind dafür verschiedene Stoffe wiez.B. Stickoxide oder Wasserdampf verantwortlich, die bei derVerbrennung von Kerosin im Flugbetrieb entstehen. Die gesamteKlimawirkung pro Passagier und Kilometer ist sechsmal so hoch wiedurch den Fernverkehr der Bahn."2. Verkehrsexperten gehen davon aus, dass der Boom beim Fliegenweitergehen wird. Was bedeutet das für den Klimaschutz?O-Ton 2 (Dr. Olaf Hölzer-Schopohl, 35 Sek.): "Ja schon jetztwachsen die Treibhausgasemissionen in der Luftfahrt so stark wie inkaum einem anderen Sektor. Die Branche geht davon aus, dass derEnergiebedarf des internationalen Luftverkehrs und damit auch dieCO2-Emissionen Jahr für Jahr um weitere 3 Prozent steigen werden. Dashängt natürlich auch mit dem steigenden Passagieraufkommen von ca. 5Prozent pro Jahr zusammen. Setzt sich das weltweite Wachstum desLuftverkehrs fort, ist davon auszugehen, dass möglicheKlimaschutzerfolge in anderen Bereichen dadurch zunichte gemachtwerden. Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass in Zukunft dieCO2-Emissionen durch den Luftverkehr sinken."3. Wie soll das gehen?O-Ton 3 (Dr. Olaf Hölzer-Schopohl, 42 Sek.): "Nur durch einenInstrumentenmix: Zum einen mithilfe neuer Technologien undeffizienterer Turbinen sowie mit dem Einsatz von nachhaltigenTreibstoffen und klimaoptimierter Flugroutenführung. Wir werdenzusätzlich ökonomische Maßnahmen einführen müssen, wie eine Erhöhungder Luftverkehrssteuer, die Einführung der Kerosinsteuer und einerReform des Emissionshandels. Ein neues globales Instrument ist auchdie marktbasierte Klimaschutzmaßnahme CORSIA das heißt, CarbonOffsetting and Reduction Scheme. Sie wurde von der internationalenZivil-Luffahrtorganisation der Vereinten Nationen 2016 beschlossenund seit dem ersten Januar 2019 schrittweise eingeführt."4. Was genau ist CORSIA und wie funktioniert es?O-Ton 4 (Dr. Olaf Hölzer-Schopohl, 28 Sek.): "CORSIA ist eininternationaler Kompensationsmechanismus und gilt fürFluggesellschaften mit mehr als 10.000 Tonnen jährlichenCO2-Emissionen aus internationalen Flügen und Flugzeugen, die einHöchstabfluggewicht von mehr als 5,7 Tonnen haben. Diese müssenZertifikate erwerben, um einen bestimmten Anteil ihrer Emissionen zukompensieren. Damit soll ein CO2-neutrales Wachstum desinternationalen Luftverkehrs ab dem Jahr 2020 erreicht werden."5. Was heißt "Kompensation" in diesem Fall konkret?O-Ton 5 (Dr. Olaf Hölzer-Schopohl, 40 Sek.): "Bei der gesetzlichverpflichtenden Kompensation unter CORSIA werdenKlimaschutzaktivitäten finanziert, die zu einer Reduktion desTreibhausgasausstoßes außerhalb des Luftverkehrssektors führen. DieseKlimaschutzprojekte, wie zum Beispiel der Betrieb vonWindkraftanlagen oder Kleinstbiogasanlagen in Entwicklungsländern,müssen Qualitätskriterien erfüllen, die unter CORSIA festgelegtwerden. Für die Umweltintegrität der Kompensation ist esentscheidend, dass es ohne die Finanzierung durch CORSIA dasKlimaschutzprojekt nicht gegeben hätte. Darüber hinaus musssichergestellt sein, dass die Treibhausgasreduktion dauerhaft ist unddass diese CO2-Minderung tatsächlich nur einmal angerechnet wird."6. Wie bewerten Sie CORSIA? Kann man sich jetzt wieder gutenGewissens ins Flugzeug setzen?O-Ton 6 (Dr. Olaf Hölzer-Schopohl, 25 Sek.): "Nein - CORSIA ist -vor allem aufgrund seines globalen Charakters - eine Chance für mehrKlimaschutz im weltweiten internationalen Luftverkehr. Allerdingsmüssen die Regelungen weiterentwickelt und verschärft werden. Inseiner jetzigen Ausgestaltung ist CORSIA nur ein erster Schritt undnicht ausreichend für die Erreichung der Klimaschutzziele von Paris.Vielmehr bleibt es deshalb notwendig, dass jeder für sich prüft, obein Flug wirklich nötig ist."Dr. Olaf Hölzer-Schopohl von der Deutschen Emissionshandelsstelleim Umweltbundesamt über mehr Klimaschutz im Luftverkehr. Danke Ihnen für das Gespräch!Verabschiedung: "Gerne!"