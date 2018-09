CORRECTION - Fira de Barcelona: Die neuesten medizinischen 3D-Druck-Anwendungen treffen sich auf der IN(3D)USTRY

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -In the news release, "Die neuesten medizinischen3D-Druck-Anwendungen treffen sich auf der IN(3D)USTRY" issued on 13Sep 2018 19:07 GMT, by Fira de Barcelona over PR Newswire, we areadvised by a representative of the company that the third paragraphshould have read 'In diesem Sinne werden führende internationaleRedner auftreten, z. B. Dr. Jaedeok Yoo, Forscher und Gründer vonAprecia Pharmaceuticals, das sich auf die Herstellung von3D-Arzneimitteln spezialisiert hat. Bei diesen Arzneimitteln kann dieDosierung entsprechend der individuellen Bedürfnisse jedes Patientenangepasst werden. Zudem löst sich das Arzneimittel schneller auf, wasdie Morphologie verbessert.' Complete, corrected release follows:Bei der dritten Auflage der In(3D)ustry (http://www.in3dustry.com)werden einige der wichtigsten 3D-Druck-Anwendungen der Medizinbrancheausgestellt, einer der innovativsten Industriezweige, die mit dieserTechnik arbeiten. Zu den teilnehmenden Rednern zählen unter anderemVertreter von GE Venture Healthcare, United Therapeutics, ApreciaPharmaceutical und 3DHEALS.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/743684/Fira_de_Barcelona.jpg )Vom 16. bis 18. Oktober findet in Halle 8 im Montjuïc-Gebäude derFira de Barcelona die dritte Ausgabe der In(3D)ustry statt, der Messefür die wichtigsten industriellen 3D-Druck-Anwendungen. 35internationale Experten und Vertreter führender Unternehmen ausBranchen wie Automotive, Einzelhandel, Gesundheit, Fertigung undLuftfahrt werden präsentieren, wie sie additive Fertigung in ihrenProduktionsprozessen umsetzen. Dieses Jahr konzentriert sich dieIn(3D)ustry auf die Gesundheitsbranche und nutzt dabei die gemeinsameDurchführung mit Healthio, der Veranstaltung zu Innovationen imGesundheitssektor, die ebenfalls von Fira de Barcelona organisiertwird.In diesem Sinne werden führende internationale Redner auftreten,z. B. Dr. Jaedeok Yoo, Forscher und Gründer von ApreciaPharmaceuticals, das sich auf die Herstellung von 3D-Arzneimittelnspezialisiert hat. Bei diesen Arzneimitteln kann die Dosierungentsprechend der individuellen Bedürfnisse jedes Patienten angepasstwerden. Zudem löst sich das Arzneimittel schneller auf, was dieMorphologie verbessert.Zu den Teilnehmern zählen auch Jessica Zeaske, Investment Directorvon GE Ventures Healthcare, dem Risikokapitalfond derGesundheitsbranche von General Electric, in dem ein Portfolio von 75Unternehmen mit starker technologischer Innovationskomponenteverwaltet wird, sowie Luis Alvarez, Vorsitzender der Organherstellungbei United Therapeutics, einem der innovativsten Unternehmen imWettbewerb um die Produktion von menschlichen Organen in der nichtallzu fernen Zukunft.Ein weiterer wichtiger Redner ist Dr. Jenny Chen, Gründerin undVorstandsvorsitzende von 3DHeals, einer Plattform die sich derVernetzung des gesamten globalen 3D-Druck-Ökosystems verschrieben hatund weltweite Gemeinschaften aufbaut, sowie Dr. Pedro MartínezSeijas, Arzt im HM Vigo Hospital und Pionier der 3D-Druck-Anwendungbei oral- und gesichtschirurgischen Eingriffen in SpanienDas Ereignis findet rund um eine Bühne statt, auf der Redner, die5 Branchen vertreten (Automotive, Luftfahrt, Einzelhandel, Gesundheitund Industrie), darstellen werden, wie sie additive Fertigung inihren Produktionsprozessen umsetzen.Zusätzlich zu den auf der Bühne auftretenden 35 Rednern beherbergtIn(3D)ustry zudem 40 Unternehmen, einen Kongress zum Thema Roboticsund einen Wettbewerb zu innovativen Projekten auf Basis von 3D-Druck.Pressekontakt:Albert Sas+34-93-233-21-66asas@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell