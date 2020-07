CORONA-VIREN im Frühling und ZECKEN im Sommer / Zu CORONA-Viren lauert im Sommer die zusätzliche Gesundheitsgefahr durch Zecken

Bargfeld (ots) - Der Erfinder Ingo Schwarz hat für die schnelle Entfernung bei gesundheitsgefährdenden Zeckenbissen eine effiziente und berührungslose Lösung, die Zecken Maus entwickelt. Diese Neuheit ermöglicht die optimale und fachmännische Entfernung kleinster, kleiner sowie großer Zecken, ohne die Parasiten direkt von Hand berühren zu müssen, zu zerquetschen oder ihnen Stress auszusetzen. In einer verschließbaren Kammer wird die Zecke unbeschädigt gesichert und kann zur Untersuchung auf Krankheitserreger einem Hausarzt oder Labor abgegeben werden.Durch heiße Sommer und warme Winter besteht zukünftig fast ganzjährig die Gefahr der Ausbreitung der verschiedenen Zeckenarten und somit die Infektion mit verschiedenen Erregern durch Zecken, wie bspw. Babesiose, Borreliose, Ehrlichiose, Rickettsiose (Fleckfieber), Krim-Kongo-Fieber, FSME etc . für Hunde, Katzen, Pferde und nicht zuletzt für den Menschen.Bei einem Zeckenbiss ist die richtige und hygienische Entfernung die größte Herausforderung. Gestresst oder zerquetscht durch den Einsatz von Zangen, Schlaufen, Pinzetten oder Karten übertragen Zecken den Mageninhalt und somit die Überträger von Krankheiten in den Wirt ( Menschen, Hund, Katze, Pferd etc.).Als Zielgruppen sind Angler, Gärtner, Jäger, Wanderer, Naturliebhaber, Mountainbiker, Haus- und Tierärzte, Hunde-, Katzen- sowie Pferdebesitzer usw. im Fokus. Die Zielsetzung besteht darin, jeden Haushalt mit der Zecken Maus auszustatten und in Verband- sowie Erste-Hilfe-Kästen als Standardinhalt zu etablieren."Gerade in Zeiten der CORONA-Gefahr wird den Mitmenschen der Wert der Gesundheit sehr bewußt. Eine ebenso noch unterschätze Gesundheitsgefahr lauert fast ganzjährig in der Natur durch Zeckenstiche. Die von mir entwickelte und patentierte Zecken Maus ermöglicht die spielerische sowie berührungslose Beseitigung von Zecken bei Menschen, Hunden, Katzen sowie Pferden, bei der die Zecke selbst im "Magen" der Zecken Maus landet. Sie wird somit schnell hygienisch entfernt und gesichert, um mittels einer anschließenden Laboruntersuchung Krankheitserreger festzustellen.", so Erfinder Ingo Schwarz.Weitere Informationen und Videos sind im Internet unter www.ZeckenMaus.eu (http://www.zeckenmaus.eu/) verfügbar.Pressekontakt:ErfinderHerr Ingo SchwarzMobil: 0162 248 4674e-Mail: is@ZeckenMaus.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/145919/4640445OTS: DIS-WorldOriginal-Content von: DIS-World, übermittelt durch news aktuell