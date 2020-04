NACH CORONA-KRISE: KOMM INS WERDER-TEAM 2020!

Bremen (ots) - Die ersten Kinder besuchen in den nächsten Tagen wieder ihre Klassen und der SV Werder Bremen bereitet sich schon jetzt auf die Zeit im nächsten Schuljahr vor, wenn sportliche Aktivitäten in den Schulen wieder möglich sein werden! Die Grün-Weißen stellen in diesen Wochen ihr Team zusammen, das nach Beendigung der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Krise wieder Fußball-AGs an 76 Schulen in Bremen und Niedersachsen anbietet. Damit unterstützen sie zahlreiche Bildungseinrichtungen dabei, ihren Schülern ein sportliches Programm anzubieten."Wir schauen nach vorne und wollen nicht nur in der Bundesliga gut vorbereitet sein, wenn es wieder losgeht, sondern sehr schnell auch wieder unsere Unterstützung an den Schulen leisten", freut sich Werders Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald, der zufrieden auf das erste Jahr des Programms zurückblickt. "Es ist aus vielen Schulen nicht mehr wegzudenken. Die Zahlen sprechen für sich", so der Präsident, der auch Vorstands-Vorsitzender der Werder-Stiftung ist. Mit den 14 lizensierten Übungsleitern bietet der SV Werder Bremen wöchentlich 120 Stunden Ballsport in den Schulen an und bringt damit jede Woche 2.000 Schülerinnen und Schüler in Bewegung.Für die Besetzung des Teams sucht der SV Werder 15 junge Erwachsene, die sich im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) oder eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) zum lizensierten Übungsleiter weiterbilden wollen.Start des Programms ist der 1. August 2020. "Das gehört auch zur Erfolgsgeschichte unserer Fußball-AGs. Wir unterstützen nicht nur die Bildungseinrichtungen, sondern auch junge Menschen, die beruflich in dieser Branche ihre ersten Schritte gehen wollen. Der Freiwilligendienst ist der perfekte Start für Bewerber, die im Anschluss Sport oder Lehramt studieren wollen. Ein Jahr Praxisarbeit an der Basis", zeigt Dr. Hess-Grunewald auch die andere positive Seite des Projekts auf.Alle Interessenten sollten sich schnell für die letzten Plätze im Werder-Übungsleiter-Team bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juni 2020. Bewerbungen sollten an die E-Mail-Adresse selim.oezyurt@werder.de mit der Betreffzeile "FSJ/BFD bei Werder 2020" gesendet werden. Alle Bewerber erhalten unverzüglich eine Rückmeldung.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52353/4584409OTS: Werder Bremen GmbH & Co KG aAOriginal-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell