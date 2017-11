COP 23: Deutschland unterstützt Kleinbauern im Kampf gegen den Klimawandel mit 20 Millionen Euro

Bonn (ots) - Deutschland wird den Internationalen Fonds fürlandwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) mit zusätzlichen 20 MillionenEuro unterstützen. Das gab die Bundesregierung auf der COP23 in Bonnbekannt. Mit dem Geld sollen Kleinbauern in Entwicklungsländernunterstützt werden, dem Klimawandel zu trotzen und ihreErnährungssicherheit zu verbessern."Durch diese finanzielle Zusage Deutschlands kann IFAD zusätzlicheMittel für diejenigen bereitstellen, die sie am dringendstenbenötigen", sagte IFAD Vizepräsidentin Périn Saint Ange."Diese Gelder ermöglichen es uns, die kleinbäuerlicheLandwirtschaft an den Klimawandel anzupassen. Gleichzeitig können wirdamit die ländliche Bevölkerung auch bei Querschnittsthemen wieErnährungssicherheit, der Gleichstellung der Geschlechter und derBekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit unterstützen", so Saint Angeweiter.IFAD integriert die Anpassung an den Klimawandel in alle Projekteund Programme. Damit baut die Organisation auf den Erfolg des"Adaptation for Smallholder Agriculture Programme" (ASAP) auf:Kleinbauern weltweit sollen so Zugang zu Informationen,Betriebsmitteln und Technologien bekommen, die ihnen helfen, dieAuswirkungen des Klimawandels zu mindern und zu bewältigen.Kleinbauern produzieren bis zu 80 Prozent der Lebensmittel inEntwicklungsländern und leiden schon heute unter den Folgen desKlimawandels."Wir freuen uns sehr, dass wir IFAD diese Finanzierung zusagenkönnen, damit die Organisation die großartige Arbeit fortsetzen kann,die sie bisher schon im Rahmen des "ASAP"-Programms für Kleinbauerngeleistet hat", sagte Thomas Silberhorn, ParlamentarischerStaatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung.Deutschland und IFAD sind fest entschlossen, gemeinsam dieEntwicklung im ländlichen Raum zu sichern - denn hier leben dreiViertel aller armen und hungernden Menschen weltweit.IFAD ist die UN-Sonderorganisation für landwirtschaftlicheEntwicklung. Deutschland ist Gründungsmitglied von IFAD und eines dergrößten Geberländer.Press release No.: IFAD/61/2017Der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung(IFAD) unterstützt die Landbevölkerung und Kleinbauern in denentlegensten Gebieten von Entwicklungsländern dabei, ihreErnährungssituation und ihr Einkommen zu verbessern sowie ihreWiderstandsfähigkeit gegen Folgen des Klimawandels zu erhöhen. Seit1978 hat IFAD Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen in Höhe von rund18,9 Milliarden US-Dollar für Projekte bereitgestellt, die rund 470Millionen Menschen erreicht haben. IFAD ist eine Sonderorganisationder Vereinten Nationen und ein internationales Finanzinstitut.Hauptsitz von IFAD ist Rom, das Zentrum der Vereinten Nationen fürErnährung und Landwirtschaft.Weitere Informationen finden Sie unter: www.ifad.orgPressekontakt:Kontakt: Brian Thomson, Tel +39 3666121101, E-Mail b.thomson@ifad.orgOriginal-Content von: International Fund for Agricultural Development (IFAD), übermittelt durch news aktuell