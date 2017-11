Bonn/Berlin (ots) - Als eine "Konferenz der Trippelschritte beimKlimaschutz" hat der Vorsitzende des Bund für Umwelt und NaturschutzDeutschland (BUND), Hubert Weiger, die heute endendeWeltklimakonferenz bewertet. "Die Regeln für die Überprüfung dernationalen Klimaschutzpläne sind sehr schwammig geworden. Noch vorder nächsten Klimakonferenz in Katowice müssen sich Vorreiterstaatendazu bekennen, ihre schwachen Klimaschutzpläne nachzubessern. AuchDeutschland läuft Gefahr, ohne entschiedene Maßnahmen, zu denSchmuddelkindern zu gehören und muss deshalb aus der Kohleverstromungaussteigen", sagte der BUND-Vorsitzende.Ein Misserfolg der COP23 sei, dass es noch immer keinen Fonds fürdie Bewältigung der milliardenschweren Zerstörungen durch Stürme,Dürren und andere Folgen der Erderhitzung gebe. "Die ärmeren Staaten,die vom Klimawandel betroffen sind, stehen bei der Bewältigung derSchäden alleine. Die Hoffnung, dass unter der Präsidentschaft einesInselstaates mehr für die betroffenen Länder erreicht wird, wurdeenttäuscht", sagte der BUND-Vorsitzende.Als Erfolg bewertet der BUND, dass es den Entwicklungsländerngelungen sei, die Industrieländer auf die Einhaltung ihrerVersprechen für mehr Klimaschutz in den nächsten drei Jahren zuverpflichten. Die Industriestaaten hätten hier in Bonn zugesichert,ihre Klimaschutzzusagen bis 2020 zu erfüllen und dies auch überprüfenzu lassen."Eine Kontrolle der Klimaschutzzusagen allein reicht nicht aus.Alle Staaten müssen ihre Klimaschutzanstrengungen verstärken undschnell aus fossilen Energien aussteigen. Die Welt ist abhängig vonfossilen Energien, sie muss auf Entzug. Es ist ein klarerer Auftragan alle Staaten, bis zum nächsten Klimagipfel in Katowice denAusstieg aus den Fossilen einzuleiten", sagte Weiger.Die Kluft zwischen dem Pariser Klimaziel, die Erderwärmungdeutlich unter zwei Grad Celsius zu halten und den tatsächlichenGegenmaßnahmen sei nach wie vor riesig. Deutschland mache da keineAusnahme. "Der Koalitionsvertrag der kommenden Bundesregierung musseinen sozial-ökologischen Ausstiegsplan für den Abschied von derKohle bis 2030 enthalten", forderte Weiger.Pressekontakt:BUND-Klimaexpertin Ann-Kathrin Schneider in Bonn, Tel. 0151-24087297,E-Mail: annkathrin.schneider@bund.net bzw. Annika Natus,BUND-Pressesprecherin, Tel. 0170-1606658, E-Mail:annika.natus@bund.net; www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell