COO Bertrand Schmitt verlässt Hager Group zum 15. April 2017 / Etablierung eines Group Management Committee (FOTO)

Blieskastel (ots) -Nach 22 Jahren im Unternehmen verlässt Vorstandsmitglied und COOBertrand Schmitt die Hager Group, um seine erfolgreiche Karriere ineiner anderen Organisation als CEO fortzusetzen.Vorstandsvorsitzender Daniel Hager: "Wir danken Bertrand Schmittfür sein Engagement und Beitrag zur Entwicklung der Hager Group undwünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen beruflichen Aufgaben."Der Posten des Chief Operating Officer wird nicht neu besetztwerden. Stattdessen wird die Hager Group ein Group ManagementCommittee - GMC - etablieren. Dieses wird den Vorstand in operativenund strategischen Fragen unterstützen sowie den Veränderungsprozesszur Erreichung der ehrgeizigen Ambitionen weiter vorantreiben. Damitschafft das Unternehmen die Voraussetzungen, um sich auch in Zukunftals einer der führenden Anbieter in der Elektrotechnik zu behaupten.Das GMC wird von Daniel Hager (CEO) geführt und neben den beidenVorstandsmitgliedern Philippe Ferragu (CGRO) und Franck Houdebert(CHRO) aus drei weiteren Personen bestehen: François Lhomme (SeniorVice President Engineering & Operations), Mike Elbers (SVP RegionEuropa) und Pascal Dubreucq (SVP Region Asien, Pazifik, Australien,China - APAC).Über die Hager GroupDie Hager Group ist ein führender Anbieter von Lösungen undDienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-,Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Leistungsspektrum reicht vonder Energieverteilung über die Leitungsführung und Sicherheitstechnikbis zur intelligenten Gebäudesteuerung.Als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz inBlieskastel, Deutschland, gehört die Hager Group zu denInnovationsführern der Branche. 11.400 Mitarbeiter erwirtschafteneinen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro (2016). Komponenten undLösungen werden an 25 Standorten rund um den Globus produziert,Kunden in 136 Ländern der Erde setzen auf sie.