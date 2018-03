CONTENT CONTESSA - gofeminin startet eigene Brand Publishing Unit

Köln (ots) - Die gofeminin.de GmbH, einer der führendenOnline-Publisher für Frauen- und Gesundheitsthemen, baut dasBrand-Publishing Geschäft weiter aus und gründet zum Jahresbeginn dieUnit CONTENT CONTESSA.Die neu geschaffene Unit bietet Content-Strategien an, angefangenvon der Kundenberatung, Projektentwicklung, Content-Produktion bishin zur Social Media-Betreuung und SEO-Beratung. gofeminin reagiertdamit auf die stetig wachsenden Anfragen der Kunden.Marc Flamme, Geschäftsführer der gofeminin.de GmbH: "BrandPublishing hat sich zu einer wichtigen Säule unseresProduktportfolios entwickelt. Mit der Gründung einer eigenen Unitbauen wir dieses Geschäftsfeld nun weiter aus und können unsereExpertise in der Erstellung von hochwertigem Content und den Aufbauvon erfolgreichen Content-Portalen noch wirkungsvoller anbieten. Mitunserem tiefgreifenden Verständnis für die weibliche Zielgruppehelfen wir Marken dabei, erfolgreich und authentisch mit ihrenZielgruppen zu kommunizieren und eine vertrauensvolle Markenbeziehungaufzubauen." Die Leitung der Unit übernimmt Francis Meyer-Postelt,der zuvor als Head of Content & Cooperations bei Douglas beschäftigtwar sowie zehn Jahre als Geschäftsführer einer Werbeagentur tätiggewesen ist. Meyer-Postelt übernimmt die kreative Leitung des6-köpfigen Teams, die Strategie sowie den Ausbau desNeukundengeschäfts und die Kundenbetreuung.Aktuell zählen Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Fashion,Interior und Pharma zum Kundenstamm.Wie gut es laufen kann, sieht gofeminin in dem Vorbild seinesfranzösischen Mutterkonzerns aufeminin. Dort hat bereits 2014aufeminin mit Studio Pompadour eine eigene Brand Publishing Agenturgegründet. Diese beschäftigt mittlerweile 20 Mitarbeiter und betreutKunden wie Danone, Sephora und Lego.Über die gofeminin.de GmbH:Die gofeminin.de GmbH ist ein auf Frauen- und Gesundheitsthemenspezialisiertes Online-Unternehmen mit Sitz in Köln. Zur gofeminin.deGmbH gehören die zwei eigenständigen Marken gofeminin und Onmeda.5,14 Millionen Unique User (AGOF digital facts 2018-02) besuchengofeminin.de monatlich und finden hier auf unterhaltsame undinspirierende Weise alle Themen, die Frauen beschäftigen. Dasunabhängige Gesundheitsportal Onmeda bietet umfangreiche undhochwertige Inhalte rund um das Themenfeld Medizin & Gesundheit undist mit 6,38 Millionen Nutzern (AGOF digital facts 2018-02) und 3,64Mio. Besuchen monatlich (IVW-Daten Februar 2018) eines der führendenGesundheitsportale in Deutschland.Als Tochter der aufeminin.com S.A. (Paris) und Teil der AxelSpringer SE ist die gofeminin.de GmbH zugleich Teil eines modernen,global agierenden Medienunternehmens.Pressekontakt:Paula Gabrychpresse@gofeminin.deTel.: +49 (0)22 1/20 25-321gofeminin.de GmbHCäcilienstraße 3050667 KölnOriginal-Content von: goFeminin.de GmbH, übermittelt durch news aktuell