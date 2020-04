CONREN: Marktkommentar „Frühling 2020“

Die Konjunkturaussichten für die Weltwirtschaft verschlechtern sich drastisch. Die weltweiten Einkaufsmanagerindizes (PMI) weisen auf eine starke Abkühlung der Wirtschaftsaktivität der nächsten Monate hin.

Langfristige, positive Faktoren und Trends wie die Millionen neuer Konsumenten in den Emerging Markets, Digitalisierung, Wachstums- und Innovationsimpulse durch Technologien im Bereich der Künstlichen Intelligenz, Energierevolution, die Fortschritte in der Medizin und Medizintechnik etc. werden derzeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung