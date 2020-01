CONCORDIA Sozialprojekte: neuer CEO verstärkt internationales Leitungsteam

Wien (ots) - Seit Ende Jänner verstärkt Bernhard Drumel als internationaler CEOdas Führungsteam von CONCORDIA Sozialprojekte gemeinnützige Privatstiftung. Erübernimmt von Ulla Konrad, die weiterhin im CONCORDIA-Vorstand bleibt. UllaKonrad: "In unseren Projekten übernehmen wir die Verantwortung, Kinder und jungeMenschen aus schwierigen Situationen heraus in eine eigenständiges Leben zubegleiten. Dies ist ein Prozess, der viele Jahre dauert. Daher freut es mich,dass mit Bernhard Drumel ein erfahrener internationaler NPO-Manager dieseCONCORDIA Zukunft mitgestaltet."Dr. Bernhard Drumel, gelernter Jurist mit Kärntner Wurzeln, weist einelangjährige Erfahrung im Management von internationalen Organisation auf, wieals Naturschutzdirektor beim WWF Österreich (1996-2001), Geschäftsführer vonGreenpeace CEE (2001-2006) und globaler Fundraising- und Development Directorbei Greenpeace International (2006-2010). Seit 2011 unterstützte Drumel alsStrategieberater (www.drumel.org) Führungsteams von nationalen undinternationalen Organisationen. Drumel: "Ich finde es beschämend, dass es mittenin Europa noch immer Länder gibt, in denen fast die Hälfte der Kinder vonexistenzieller Armut bedroht sind. Seit vielen Jahren legt CONCORDIA Hand an, wodie Not am größten ist. Diese Mission werde ich mit all meiner Kraftvorantreiben. Kein Kind darf zurückgelassen werden."CONCORDIA Sozialprojekte ist ein Verbund aus einer gemeinnützigen Stiftung mitSitz in Wien und vier - ebenfalls gemeinnützigen - Schwester-Organisationen inRumänien, Bulgarien, der Republik Moldau und Deutschland. Als internationaltätige, unabhängige Hilfsorganisation sieht CONCORDIA Sozialprojekte ihrenKernauftrag in der Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien inNotlagen durch rasche und direkte Hilfe vor Ort mit nachhaltiger Wirkung.CONCORDIA Sozialprojekte sind überwiegend spendenfinanziert, über 500Mitarbeiter/innen und rund 300 Freiwillige engagieren sich in Rumänien, in derRepublik Moldau, Bulgarien und Österreich für Menschen in Not.Kontakt:CONCORDIA SozialprojekteMag. Rainer StoiberCountry DirectorTel.: 01 212 81 49 - 19 oder 0650 6676794rainer.stoiber@concordia.or.atwww.concordia.or.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140661/4500099OTS: CONCORDIA SozialprojekteOriginal-Content von: CONCORDIA Sozialprojekte, übermittelt durch news aktuell