COMSTAGE DAX® UCITS ETF: An der Wertentwicklung des DAX partizipieren und dabei Dividenden kassieren!

Anleger, die auf eine weiterhin starke Entwicklung des DAX vertrauen und dabei nicht alle im Index enthaltenen Einzelwerte mit entsprechender Gewichtung in ihr Depot legen wollen, könnten mit dem COMSTAGE DAX® UCITS ETF an der richtigen Adresse sein. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten und damit kostengünstigen Indexfonds (ETF), der die Wertentwicklung des deutschen Leitindex DAX möglichst genau nachzubilden versucht. Hierbei bedient sich der Fonds einer vollständigen Replikation, sodass alle im DAX enthaltenen Unternehmen mit entsprechender Gewichtung auch im COMSTAGE DAX® UCITS ETF enthalten sind.

Wissenswertes zum COMSTAGE DAX® UCITS ETF

Es handelt sich beim COMSTAGE DAX® UCITS ETF um einen ausschüttenden Fonds mit einer jährlichen Gewinnbeteiligung. Zuletzt wurden je Fondsanteil 3,34 Euro an die Anleger ausgegeben. Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich derzeit auf 785 Mio. Euro. Punkten kann der COMSTAGE DAX® UCITS ETF auch mit einer extrem günstigen Gesamtkostenquote (TER) von 0,08 % pro Jahr. Schaut man sich die Performance an, wusste der COMSTAGE DAX® UCITS ETF mit einer Gesamtperformance von +29,18 % in den vergangenen drei Jahren durchaus zu überzeugen. Dabei wurde allerdings auch eine recht hohe Volatilität von 19,04 % erreicht. Daraus ergibt sich eine eher schwache Sharpe Ratio von +0,38 (annualisiert).

