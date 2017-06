Hamburg (ots) -EU-Roaming-Gebühren entfallen ab 15. Juni 2017 / Einige Providerreagieren mit Tarifen mit eingeschränkter Auslandsnutzung / Anbieterkönnen Grenze für Internetnutzung im Ausland festlegen / SIM-KarteSommerzeit ist Urlaubszeit: Wer eine Reise in eines der 28EU-Mitgliedsländer plant, muss ab 15. Juni keine Angst mehr vor dernächsten Handyrechnung haben: Handy-Telefonate, SMS-Versand und dasSurfen im Internet kosten dann nicht mehr als zuhause. Denn: DieRoaming-Gebühren werden abgeschafft. Das sind die Preise, die denKunden für die Nutzung fremder Netze im Ausland auferlegt wurden.COMPUTER BILD-Redakteur Christian Just: "Vorsicht: Für denVerbraucher lauern neue Fallen. Denn für die Provider fallen durchdiese Regelung wichtige Einnahmequellen weg. Einige Anbieter habendeshalb seit kurzem Tarife im Portfolio, die die Auslandsnutzungbeschränken oder komplett ausschließen. Auch manche netzinternenFlatrates gelten im Ausland nicht. Verbraucher sollten daher vorVertragsabschluss im Kleingedruckten unbedingt auf dieAuslandskonditionen achten."Eine weitere Tariffalle: Während Flatrates für Telefonate und SMSauch im EU-Ausland gelten, können Anbieter eine Obergrenze für dieInternetnutzung festlegen - Fair-Use-Policy nennt sich dieseRegelung. Überschreiten die Kunden diese Grenze, dürfen AnbieterAufschläge erheben. Der Provider muss die Grenze allerdings vorabmitteilen und einen Hinweis absetzen, wenn das erlaubte Datenvolumenerreicht wird. Die weitere Internetnutzung kostet dann maximal 7,70Euro je Gigabyte plus Mehrwertsteuer, insgesamt also knapp 9 Euro.Übrigens: Wer jetzt glaubt, er könnte sich in einem EU-Land mitgünstigeren Tarifen eine SIM-Karte besorgen und dann etwa inDeutschland dauerhaft zu finnischen Konditionen mobil surfen, liegtfalsch. Es lassen sich nur SIM-Karten des EU-Landes nach den neuenRoaming-Regeln nutzen, in dem sich der Nutzer am häufigsten aufhält.Wer sich daran nicht hält, riskiert Mehrkosten (inkl. Mehrwertsteuer)von knapp 3,80 Cent pro Minute, rund 1,20 Cent pro SMS und circa 9Euro pro Gigabyte.Wer bereits ein Auslandspaket gebucht hat, kommt in der Regeldennoch in den Genuss der neuen EU-Regelung. Christian Just: "DieProvider sind verpflichtet, sich vor dem 15. Juni bei ihren Kunden zumelden und nachzufragen, ob sie ihren Auslandstarif behalten möchten.Nur wer das explizit bestätigt, nutzt sein Handy nicht nach den neuenEU-Roaming-Richtlinien. Alle anderen werden automatisch auf denEU-Roaming-Tarif umgestellt."Sie haben Interesse an einem Interview mit Christian Just, LeitungTelekommunikation/Internet bei COMPUTER BILD zum Thema EU-Roaming?Dann wenden Sie sich an Katharina Krimmer (John Warning CorporateCommunications GmbH, Tel.: 040/53308878, E-Mail:k.krimmer@johnwarning.de).Alles zu den Fallen bei den neuen EU-Roaming-Regelungen:http://www.cobi.de/12467Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfreiÜber COMPUTER BILD:COMPUTER BILD ist die auflagenstärkste deutscheComputerzeitschrift und die meistverkaufte Computerzeitschrift inganz Europa. Sie erscheint alle zwei Wochen und informiert Leser aufverständliche Art und Weise über PC, Unterhaltungs- sowieGebrauchselektronik, Telekommunikation und Internet.COMPUTER BILD im Internet: www.computerbild.dePressekontakt:John Warning Corporate Communications GmbHKatharina KrimmerTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell