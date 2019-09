COMPUTER BILD-Test: Das sind die Handys mit dem besten Bildschirm (FOTO)

Hamburg (ots) -Smartphone-Displays zeigen Bilder, Filme, Webseiten und Spiele beinormalen Lichtverhältnissen ausreichend hell und scharf. Aber wiesieht es mit der Qualität aus, wenn es stockdunkel ist oder die Sonneknallt? COMPUTER BILD schickte über 200 Smartphones ins Labor undermittelte Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbtreue. Ergebnis:Richtig schlechte Displays sind mittlerweile selbst bei günstigenHandys die Ausnahme. Wer genau hinsieht, bemerkt aber großeUnterschiede. In der Oberklasse ist die Zeit der Bildschirme mitLCD-Technik gezählt; OLED-Displays können mittlerweile alles besser.Welches Smartphone ist der Display-Champion? Bis vor kurzem sah esso aus, als würde sich das Galaxy S10 von Samsung mit OLED-Bildschirmden Titel "bestes Handydisplay" sichern. Doch dann stellte das GalaxyNote 10 Plus gleich zwei neue Rekorde im Labor auf: Kein bishergetestetes Handy strahlt heller, kein Display hat so viel Kontrast.Und wie sieht es bei Apple aus? Die mit OLED arbeitenden iPhone XSund XS Max sind nicht ganz so hell und kontrastreich, aber trotzdemgut. Der einzige LCD-Bildschirm, der bei den OLEDs mithalten kann,steckt in LGs G7 ThinQ.Den vollständigen Smartphone-Bildschirm-Test lesen Sie in deraktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 20/2019, die ab 13. September 2019 imHandel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist die meistverkaufte Computerzeitschrift Europasund bietet ihren Lesern seit mehr als 20 Jahren jeden zweiten Freitagumfangreiche Informationen und News über alle digitalen Trends. DieTipps und Tricks zu allen aktuellen Produkten und die bestenKaufberatungen sind dank COMPUTER BILD-Testlabor einzigartig.Exklusive Premium-Apps, interessante Gadgets und viele weitereGratis-Mehrwerte runden das Hefterlebnis für die Leser ab.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHNicole SchwichtenbergTelefon: (040) 347 24053E-Mail: nicole.schwichtenberg@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell