COMPUTER BILD-Test: Internet-Sicherheitsprogramme bieten kaum Innovationen gegen neue Bedrohungen (FOTO)

Hamburg (ots) -Acht Security Suiten im Test / Bitdefender auf Platz eins /Kostenloser Windows Defender ist Schlusslicht / Ungenügender Schutzfür smarte Haushaltsgeräte / Viele Programme arbeiten weiterhin mitAbotricksTäglich erfinden Cyberkriminelle Unmengen neuer Schadsoftware, mitder sie Nutzer aushorchen, abzocken und erpressen. DieInternet-Schutzpakete der Antiviren-Hersteller gehören daher zurPflichtausstattung für jeden Windows-PC. Doch welches Paket bietetden besten Schutz? Das hat COMPUTER BILD für die aktuelle Ausgabe5/17 (EVT: 18.2.2017) getestet und acht Security Suiten unter dieLupe genommen: 20 Mitarbeiter waren 2.100 Stunden damit beschäftigt,83.477 Schädlinge und 48.910 Angriffe auf die Testkandidatenloszulassen. Das Schutzprogramm von Bitdefender ist Testsieger, dichtgefolgt von den Produkten der Hersteller Eset, G Data, Norton,F-Secure, Kaspersky und McAfee. Eine Schwäche haben allerdings alleKandidaten: Im Kampf gegen Erpresser-Viren (Ransomware), die Dateiender Nutzer heimlich verschlüsseln und nur gegen Lösegeld wiederfreigeben, zeigten sich die Hersteller weitgehend ideenlos. "Bei derAbwehr von Ransomware machen die meisten Kandidaten noch eine guteFigur", so COMPUTER BILD-Redakteur Andy Voß: "Doch der Versuch, eininfiziertes System zu reinigen, gelang im Test nur mit Eset gut. EineRettung der vom Schädling verschlüsselten Dateien schaffte keines dergetesteten Produkte. Hier besteht erheblicher Verbesserungsbedarf."Der Test zeigt zudem: Der Branche fehlt es an Lösungen für neueHerausforderungen wie der Sicherheit von smarten Geräten im Haushalt.So preist Eset einen "Heimnetzwerkschutz" an, der letztlich keinerist: Das Programm spürt zwar veraltete Software bei Geräten imWLAN-Netz auf, bei Kunden von Kabelanbietern funktioniert dasallerding nicht. Zudem wird der Nutzer nicht gewarnt, wenn unbekannteGeräte im heimischen Netzwerk auftauchen.Alle kostenpflichtigen Testkandidaten sind allerdings die bessereWahl, bevor man sich auf den Windows Defender verlässt. Im Test ließdas Gratis-Sicherheitspaket mehr als ein Prozent aller aktuellenSchadprogramme durch. "Das sind 20-mal so viele wie bei den anderenTestkandidaten", so Voß. "Wer sich weitgehend sorgen- und virenfreiim Internet bewegen möchte, braucht unbedingt ein vollwertigesInternet-Schutzpaket."Bereits im letzten Jahr fand COMPUTER BILD heraus, dass vieleSecurity Suiten mit Abofallen arbeiten. Auch dieses Jahr gibt esdafür Punktabzug: Bei vielen Programmen ist ein Kauf ohne Aboentweder überhaupt nicht möglich (Norton und McAfee) oder der Hakenist vorab bereits gesetzt und muss beim Kauf entfernt werden(Bitdefender und Kaspersky). Nur Eset und F-Secure verzichten ganzauf Abo-Angebote, bei G Data kann der Nutzer freiwillig einen Hakenfür das Abonnement setzen.Den Internet Security-Test finden Sie in der aktuellen Ausgabe5/2017 von COMPUTER BILD, die ab 18. Februar 2017 imZeitschriftenhandel erhältlich ist.