COMPUTER BILD Steuersoftware-Test: Teure Programme vor Billig-Konkurrenz (FOTO)

Hamburg (ots) -Sieben Programme im Labortest / WISO Steuersparbuch auf Platz 1 /Gratis-Programm Elster mit Rechenfehler nur "ausreichend" / Wassteckt in Billig-Software vom Supermarkt?Am 31. Mai ist der Stichtag für die jährliche Steuererklärung -und sie lohnt sich: Rund 90 Prozent aller Antragsteller bekommen Geldvom Staat zurück. Wer selbst kein Finanzexperte ist und die Kostenfür den Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein scheut, greift zueiner Steuersoftware. Doch wie gut sind die Steuerprogramme wirklich?Um das herauszufinden, hat COMPUTER BILD für die aktuelle Ausgabe7/2017 (EVT: 18.3.2017) die sechs beliebtesten Produkte von Buhl,Akademischer Arbeitsgemeinschaft und Lexware in einem aufwendigenLabortest unter die Lupe genommen. Auch die Gratis-Software Elsterder Finanzämter hat die Redaktion im Vergleich getestet. DasErgebnis: Das WISO Steuersparbuch von Buhl kann den Testsieg aus demVorjahr verteidigen. Es ist mit knapp 35 Euro aber auch eines derteuersten Programme. "Wer weniger Geld für die Steuererklärungausgeben möchte und kein komplizierter Steuerfall ist, für den sindauch günstige Discounter-Programme interessant", sagt COMPUTERBILD-Redakteur André Hesel. "Hinter vielen Angeboten steckenMarkenprodukte - allerdings mit Einschränkungen."Wie schneiden die Markenprodukte im Test ab? Das WISOSteuersparbuch von Buhl erzielt Top-Werte bei Beratung und Bedienung.Tax 2017 des gleichen Herstellers kostet nur rund 15 Euro und istdamit Preis-Leistungs-Sieger. Kurz dahinter folgenSteuersparerklärung von der Akademischen Arbeitsgemeinschaft (Platz3), Taxman von Lexware (Platz 4), Steuereasy von der Akademischen AG(Platz 5) und Quick Steuer von Lexware (Platz 6). Anstattkonstruierte Musterfälle für den Labortest zu nutzen, stellteCOMPUTER BILD alle Kandidaten wieder mit den Steuerdaten echterLeserinnen und Leser auf die Probe. "Der Test zeigt: Je komplizierterder Fall, desto mehr Probleme haben alle Steuerprogramme. Hiersollten die Hersteller dringend nachbessern", sagt André Hesel.Auch Steuerprogramme aus dem Supermarkt hat sich COMPUTER BILDangeschaut. Denn die kosten meist nur um die fünf Euro und basierenauf Markenprodukten aus dem COMPUTER BILD-Testfeld. Doch Vorsicht:Die Discounter-Versionen werden nicht vom Original-Hersteller,sondern von Lizenznehmern vertrieben. Sie kommen daher teilweise miteinem geringeren Funktionsumfang als das Original. WelchesMarkenprodukt in welcher Billig-Version steckt, verrät COMPUTER BILD.Ob Marke oder Discounter: Wer mit Elster Formular, derGratis-Software der Finanzämter, den Kaufpreis sparen will, spartwomöglich am falschen Ende. Das Programm bietet erwartungsgemäß wenigbis keine Hinweise zu Einsparmöglichkeiten. Im Test leistete es sichsogar einen Rechenfehler: Das reicht nur für Note vier.Den Steuer-Software-Test finden Sie in der aktuellen Ausgabe7/2017 von COMPUTER BILD, die ab 18. März 2017 im Zeitschriftenhandelerhältlich ist. COMPUTER BILD im Internet: www.computerbild.deAbdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfreiÜber COMPUTER BILD:COMPUTER BILD ist die auflagenstärkste deutscheComputerzeitschrift und die meistverkaufte Computerzeitschrift inganz Europa sowie in Russland. Sie erscheint alle zwei Wochen undinformiert Leser auf verständliche Art und Weise über PC,Unterhaltungs- sowie Gebrauchselektronik, Telekommunikation undInternet.