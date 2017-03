COMPUTER BILD: Neue Dimension der Cyberkriminalität: Gefahr durch Erpresser-Viren steigt 2017

Hamburg (ots) - Neuer Trend bei Erpresserviren: "Doxing" /Cyberkriminelle drohen, private Daten online zu veröffentlichen /COMPUTER BILD rät: Daten verschlüsselnEin persönliches Foto, der Arbeitsvertrag, das Video vom Urlaubmit den Kumpels: All das sollte besser nicht in falsche Händegelangen. Genau darauf haben sich aber Cybergangster spezialisiert:pikante Daten ausspähen und mit Veröffentlichung drohen. Wer nichtzahlt, wird bloßgestellt. Doxing nennt sich diese neue Masche, wieCOMPUTER BILD in der aktuellen Ausgabe 6/2017 (EVT: 4.3.2017)berichtet. "2017 droht Doxing erst so richtig durchzustarten", sagtDirk Kuchel, stellvertretender Chefredakteur COMPUTER BILD. "Denn dasGeschäftsmodell ist für die Kriminellen sehr einträglich."Bereits 2016 hielten Trojaner wie CryptoLocker und Locky PC-Nutzerauf der ganzen Welt in Atem: Schädlinge, die Computer befallen, dieDaten darauf verschlüsseln und nur gegen Lösegeld wieder freigeben.Mit einem Backup des Systems läuft der Rechner aber wenige Minutenspäter wieder wie zuvor. Cyberkriminelle mussten sich also etwasNeues einfallen lassen: Mithilfe von Schadprogrammen überspielen sieheikle Dateien noch vor der Verschlüsselung auf ihren eigenen PC.Wird der Online-Gangster fündig, folgt die Erpressung: Wer nichtzahlt, muss zum Beispiel mit der Veröffentlichung von Nacktbildernrechnen.Noch sind in erster Linie Prominente oder Unternehmen Ziel solcherAngriffe: Hier gibt es schlicht mehr Geld zu holen. Doch was könnenNutzer tun, damit es sie nicht persönlich trifft? Dirk Kuchel vonCOMPUTER BILD rät: "Schützen Sie persönliche Daten mitVerschlüsselungsprogrammen, denn nur so erreichen Sie maximaleSicherheit vor unbefugtem Zugriff."Den Artikel "Geld her, sonst wird's peinlich" finden Sie in deraktuellen Ausgabe 6/2017 von COMPUTER BILD, die ab 4. März 2017 imZeitschriftenhandel erhältlich ist. COMPUTER BILD im Internet:www.computerbild.deAbdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfreiÜber COMPUTER BILD:COMPUTER BILD ist die auflagenstärkste deutscheComputerzeitschrift und die meistverkaufte Computerzeitschrift inganz Europa sowie in Russland. Sie erscheint alle zwei Wochen undinformiert Leser auf verständliche Art und Weise über PC,Unterhaltungs- sowie Gebrauchselektronik, Telekommunikation undInternet.Pressekontakt:Redaktion COMPUTER BILDDirk KuchelTelefon: (040) 347 29440E-Mail: dkuchel@computerbild.deAgenturJohn Warning Corporate Communications GmbHKatharina HardtTelefon: (040) 533 088 84E-Mail: k.hardt@johnwarning.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell