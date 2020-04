COMPUGROUP als strong buy!?

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von COMPUGROUP. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von 8,1% vorzeigen. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Geht es bei COMPUGROUP jetzt so richtig los?

Wie Sie Ihr Depot schützen und wann es Zeit für den Wiedereinstieg ist, lesen Sie hier.

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 58,25 Euro ausgelotet. Der Kursverlauf von COMPUGROUP verspricht also spannend zu werden.

Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. COMPUGROUP-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.