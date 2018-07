COMPUGROUP MED.SE O.N.-Aktie mit Kursgewinn: Lohnt sich der Einstieg noch?

Wer heute beim Handelsstart eine COMPUGROUP MED.SE O.N.-Aktie kaufen wollte, musste 45,20 Euro bezahlen. Vor der Veränderung um 1,91 Prozent lag der letzte Schlusskurs in Höhe von 45,14 Euro. Die TecDAX -Aktie steht aktuell bei 46,00 Euro und damit auf Monatsbasis bei 11,90 Prozent. Auf Jahressicht heißt das, dass sich COMPUGROUP MED.SE O.N. um -9,36 Prozent verbessert hat. Das Unternehmen arbeitet in der EDV-Dienstleistungen. Insgesamt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.