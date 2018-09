COMPEON digitalisiert Finanzierungen für KMUs in Kooperation mit iwoca weiter

Düsseldorf (ots) - Über eine neu geschaffene digitale Anbindungvon iwoca, die in Deutschland erstmalig erfolgt, erhalten COMPEONKunden iwoca-Angebote für ihr benötigtes Finanzierungsvorhaben inRekordgeschwindigkeit. Das Finanzportal für den Mittelstand und derinnovative Finanzdienstleister intensivieren damit die bestehendeKooperation.COMPEON baut die Kompetenz im Bereich der Digitalisierung vongewerblichen Finanzierungen damit weiter aus. Nach der kürzlicherfolgten Einführung des "Digitalen Mittelstandskredits" ist nun auchdas Angebot des Finanzierungsanbieters iwoca über eine technischeSchnittstelle (API) voll digital angebunden. "Wir sind in Deutschlandseit 2015 am Markt und in Großbritannien ist es seit geraumer Zeitganz normal, Geschäftsprozesse volldigital abzubilden. DieKooperation mit COMPEON ermöglicht uns dies jetzt erstmalig inDeutschland", sagt iwoca-Deutschland-CEO Oliver Schmid. So könnenkleinere Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler über COMPEONKredite bis zu 100.000 Euro erhalten.Kleinere Unternehmen und Selbstständige haben beim Bezug vonFinanzierungsmitteln oft das Nachsehen bei klassischenFinanzdienstleistern - die Unternehmen werden aufgrund ihrer geringenGröße oder des Gewerbes häufig abgewiesen: "Unternehmer kennen dieSituation, in der sich ein lukratives Zusatzgeschäft anbietet undSchnelligkeit der entscheidende Faktor für den Erfolg oder Misserfolgist. Die gemeinschaftlich entwickelte technische Integration voniwoca hilft uns, für unsere Kunden noch schneller eine verbindlicheEntscheidung zu erhalten. Durch die tiefe Integration über APIs istes möglich, unseren Kunden Finanzierungsentscheidungen schneller undkomplett digital bereitzustellen", sagt Alex Bierhaus,geschäftsführender Gesellschafter und Chief Technology Officer beiCOMPEON.Finanzierungen über iwoca sind in der Praxis unter anderem infolgenden zwei Fällen interessant:1. Revolvierende Kreditlinien für schnell wachsende Unternehmenund Zwischenfinanzierungen zur Auftragsannahme. Stark wachsendeFirmen wie Online-Händler können über die neue Schnittstelle eineVorfinanzierung von Waren für die nächste Saison erhalten. Typischist hier ein Umfang von 25.000 bis 50.000 Euro, für den die Hausbankbeispielsweise eine bestehende Kontokorrentlinie nicht kurzfristigerhöhen möchte. Die Händler erhalten bereits wenige Stunden nachAntragstellung ein verbindliches Angebot und in der Regel wirdinnerhalb von 24 Stunden der Kredit bereitgestellt.2. Planungssicherheit für mittelständische Unternehmen.Mittelständische Handelsunternehmen, die Planungssicherheit benötigenund einen größeren Auftrag zwischenfinanzieren möchten, können durchden kurzfristig über iwoca bezogenen Kredit schnell erste Einkäufetätigen, während die Hausbank eine Erweiterung der Kontokorrentlinienoch bearbeitet. Langfristig finanzieren sie den Auftrag dann durcheine Erhöhung der Linie bei der Hausbank.Pressekontakt:Hannes DienelManager Corporate CommunicationsTel.: +49 160 966 149 12Fax: +49 211 97 5317 77E-Mail: hdienel@compeon.deWeb: www.compeon.deOriginal-Content von: COMPEON GmbH, übermittelt durch news aktuell