COLORSMITH, DIE ERSTE UND EINZIGE INDIVIDUELLE HAARFARBE FÜR MÄNNER, STARTET EINE NEUE HAARPFLEGELINIE

London (ots/PRNewswire) -Die neuen Haarpflegeprodukte von Colorsmith schützen, befeuchten und kräftigen das Haar mit hochwertigen Inhaltsstoffen in 100 % recycelbaren FlaschenDie preisgekrönte Marke Colorsmith, die Haarfarben für Männer herstellt, expandiert mit der Einführung von drei neuen Produkten - Protect Shampoo, Protect Conditioner und Anti-Yellow Shampoo - in den Bereich der Haarpflege, um Kunden bei der Pflege von gefärbtem Haar zu helfen oder warme Farbtönen zu neutralisieren, insbesondere bei grauem Haar oder Salz- und Pfefferhaar.„Unsere neuen, professionellen Formeln enthalten aktive Inhaltsstoffe wie Quinoa, Olivenöl und Aloe Vera und sind frei von SLS und SLES. Im Sinne der Nachhaltigkeit besteht die Verpackung aus 100 % PCR und ist zu 100 % recycelbar", so Graham Jones, CEO. „Wir freuen uns, unseren Kunden nun von der Farbanwendung bis zur Pflege zur Seite stehen zu können und ihnen von Anfang bis Ende die beste Haarfarbe und -pflege zu bieten", fügt Jones hinzu.300 mL Protect Shampoo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3432117-1&h=1643284324&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3432117-1%26h%3D1094783445%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colorsmith.uk%252Fproducts%252Fv%252F1216%252Fprotect-shampoohampoo%26a%3D300%2BmL%2BColour%2BProtect%2BShampoo&a=300%C2%A0mL+Protect+Shampoo) (£13) wurde entwickelt, um die individuelle Farbe vor dem Verblassen zu schützen und gleichzeitig das Haar zu nähren. Dieses Shampoo enthält Inhaltsstoffe wie farbschützendes Quinoa, kopfhautberuhigende Aloe Vera und energiespendendes Koffein für ein belebendes Finish.300 mL Protect Conditioner (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3432117-1&h=2666037574&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3432117-1%26h%3D2029502390%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colorsmith.uk%252Fproducts%252Fv%252F1231%252Fprotect-conditioner%26a%3D300%2BmL%2BColour%2BProtection%2BConditioner%2B&a=300+mL+Protect+Conditioner) (£13) ist ideal für alle, die eine feuchtigkeitsspendende Spülung suchen, die das Haar nicht beschwert. Dieses Multi-Tasking-Produkt geht einen Schritt weiter, indem es die Farbe schützt und einen natürlichen Glanz mit haargesunden Inhaltsstoffen wie Quinoa und Olivenöl verleiht.300 mL Anti-Yellow Shampoo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3432117-1&h=2967605967&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3432117-1%26h%3D3118470316%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colorsmith.uk%252Fproducts%252Fv%252F1224%252Fanti-yellow-shampoo%26a%3D300%2BmL%2BAnti-Yellow%2BShampoo&a=300+mL+Anti-Yellow+Shampoo) (£13) wurde entwickelt, um den Messington in silbernem, blondem und grauem Haar zu mildern. Mit der Kraft von farbschützendem Quinoa, belebendem Koffein und feuchtigkeitsspendendem Olivenöl verleiht diese violett pigmentierte tägliche Reinigung dem Haar ein natürliches, kühles Finish.Profi-Tipp: Bei diesem hochkonzentrierten Reinigungsmittel in Salonqualität reicht eine kleine Menge für einen langen Weg. Sie sehen nicht die gewünschte Schaumbildung? Versuchen Sie, mehr Wasser anstelle von mehr Shampoo hinzuzufügen.Die neue Haarpflegeserie von Colorsmith ist in den meisten europäischen Ländern erhältlich, darunter auch in Großbritannien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3432117-1&h=2668874509&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3432117-1%26h%3D1118872419%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colorsmith.uk%252Fproducts%26a%3DUK&a=Gro%C3%9Fbritannien), Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien.Für weitere Informationen über die Colorsmith Haarpflege oder zur Erstellung eines Farbprofils besuchen Sie bitte www.colorsmith.uk. Folgen Sie Colorsmith auf Instagram, Facebook und YouTube.Informationen zu Colorsmith: Colorsmith, das 2020 auf den Markt kommt, bietet ein völlig individuelles und müheloses Haarfärbeerlebnis für Männer zu Hause mit Optionen für eine natürlich aussehende Grauabdeckung zu ihren eigenen Bedingungen. Die auf Bestellung hergestellten Männerhaarfarben von Colorsmith werden von professionellen lizenzierten Coloristen in Los Angeles am Hauptsitz der Marke individuell hergestellt und sind niemals vorgemischt oder vorgefertigt. Jede Bestellung enthielt eine individuelle Farbe, eine persönliche, leicht verständliche Anleitung, Färbetools und Zugang zu Coloristen, die bei jedem Schritt helfen können. Die getestete Haarfarbenformel der Marke enthält die hochwertigsten Inhaltsstoffe, darunter Vitamin E, Keratin und Sojaprotein, und ist frei von Ammoniak, PPD, Resorcin, Parabenen und Phthalaten. Darüber hinaus ermöglicht das Grau-Reduktionsprogramm der Marke Männern, ihren Salz-und-Pfeffer-Look beizubehalten oder ihre Grautöne im Laufe der Zeit allmählich auszublenden. Colorsmith wurde von dem Team gegründet, das hinter dem preisgekrönten Haarfärbeunternehmen eSalon steht, und stützt sich auf eine hochmoderne, doppelt patentierte Technologie.samantha@ballantinespr.comPressekontakte:Samantha Preecesamantha@ballantinespr.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1739184/Colorsmith_Hair_Care.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1195586/Colorsmith_Logo.jpgOriginal-Content von: Colorsmith, übermittelt durch news aktuell