Berlin (ots) - Als Aussteller, der an einer der weltweit größtenund einflussreichsten Messen für Unterhaltungselektronik undHaushaltsgeräte teilnimmt, entscheiden sich viele Hersteller währendder IFA 2019 häufig für die Veröffentlichung neuer Produkte. Esbraucht Mut, neue Produkte auf solch einer Weltklasse-Bühneherauszubringen. Das Wichtigste ist, dass Marken volles Vertrauen inihre Produkte haben. Die chinesische Marke COLMO hat sichentschieden, ein neues High-End-Produkt herauszubringen, denKühlschrank der Serie COLMO Mantle Lave. Der mit knapp 3.000 Euroteure Kühlschrank ist ein "Blockbuster", den COLMO-Kühlschränke demMarkt verloren haben.Zhang Hui, Direktor für Forschung und Entwicklung bei COLMORefrigeration, stellte vor: Neue Produkte wenden erstmals künstlicheIntelligenz auf die Konservierungstechnologie selbst an. Durch dieeingehende Untersuchung von 194 Arten von Lebensmitteln und Szenendes Lebensmittelgebrauchs klassifiziert das neue Produkt systematischFleisch, Meeresfrüchte, Obst und Gemüse sowie gekochte Milchproduktedurch eine fünfdimensionale eingehende Untersuchung von Temperatur,Feuchtigkeit, Luft, Licht und Nährwert und entwickelt einemikrokristalline, frische KI-Konservierungstechnologie, damit dieLebensmittelkonservierungsbedürfnisse der Verbraucher eineimmaterielle technologische Befähigung erhalten. So entsteht für dasFleisch, Gemüse und die gekochten Lebensmittel des täglichen Lebenseine vollständige "Anwendung der AI intelligentenErhaltungstechnologie".COLMO Refrigerator ist eine international bekannte Marke fürhochwertige Haushaltsgeräte, die von Ausstellern und Verbrauchern mitihrem einzigartigen Design aus verschmolzenen Felsplatten und derTechnologie zur AI-Konservierung einstimmig anerkannt wurde.