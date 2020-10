COGNAC LOUIS XIII eröffnet, inspiriert durch den zyklus der zeit - seine firmenphilosophie - eine neue immersive e-boutique

Paris (ots/PRNewswire) - Nach der Eröffnung der ersten weltweit tätigen Boutique in Beijing im Jahr 2016, die bahnbrechend für der Welt der Spirituosen war, gefolgt von London and Xi'an im Jahr 2017, bringt LOUIS XIII seine Erfahrung nun in eine immersive e-Boutique Plattform ein, die ihre Besucher auf eine Zeit- und Erlebnisreise mitnimmt. Auf der Grundlage eines ganzheitlichen, virtuellen Ansatzes, gestaltet die e-Boutique LOUIS XIII den Online-Einkauf durch benutzerorientierte, exklusive Angebote z. B. den Zugriff auf einen exklusiven Online Concierge-Dienst, einen Personalisierungsdienst und auf Produkte mit limitierter Abfüllung, völlig neu.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8771751-louis-xiii-cognac-unveils-new-e-boutique/HandelserfahrungDie e-Boutique bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis und lässt den Besucher, der mithilfe von kreativen Elementen auf eine ständige Bewegung und ein erlesenes Handwerk hingewiesen wird, in die Welt von LOUIS XIII eintauchen. Durch exklusive Funktionen, die dem Kunden die Geschichte des Hauses LOUIS XIII auf umfassende Weise erschließen, gestaltet sie das Erleben des Online-Einkaufs völlig neu. LOUIS XIII setzt mit seinem Ansatz einen neuen Maßstab, nämlich, den Online-Einkauf in eine zivilisierte, luxuriöse Erfahrung zu verwandeln, bei der z. B. ein persönlicher Kontakt mit den Botschaftern des Hauses LOUIS XIII, ein Zugang zu Produkten mit limitierter Abfüllung und eine Premium-Lieferung angeboten wird.Eine kundenorientierte FunktionsweiseMit dem Leitfaden zur Selbstfindung orten Kunden Bars, Hotels, Restaurants und von COGNAC LOUIS XIII zertifizierte Fachhändler und haben über den Dienst A Portrait to Treasure Gelegenheit, besondere Momente durch einen Fotografen festhalten zu lassen.My Collection, ein persönlicher Speicherplatz, kann mit den Präferenzen des Kunden konfiguriert werden und zeigt eine Kauf-Historie, z. B. zur Vereinfachung eines erneuten Kaufs, an. Manche Kunden von LOUIS XIII haben darüber hinaus Zugriff auf ein System für Vorbestellungen und das Privileg eines direkten Kontakts mit einem der Direktoren von LOUIS XIII.Neben der Möglichkeit, einen Cognac LOUIS XIII, exklusive Accessoires, besondere Geschenke und besondere Erlebnisse, direkt über die e-Boutique zu erwerben, stehen Kunden außerdem Servier-Empfehlungen und Ratschläge über die Möglichkeiten, ihre eigene LOUIS XIII Verkostungszeremonie zu organisieren, zur Verfügung. Der Online Concierge-Dienst bietet weitere Informationen und beantwortet alle Fragen der Kunden.Die e-Boutique LOUIS XIII ist unter dem nachstehenden Link nun auch in Großbritannien (in englischer Sprache) verfügbar https://www.louisxiii-cognac.com/en-gb/communication.louisxiii-cognac@louisxiii-cognac.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/777273/LOUIS_VIII_Cognac_Logo.jpgVideo: https://mma.prnewswire.com/media/1307035/LOUIS_XIII_Video.mp4Foto:https://mma.prnewswire.com/media/1307022/LOUIS_XIII_COGNAC.jpg Pressekontakt:+33 1 44 13 45 08Original-Content von: LOUIS XIII COGNAC, übermittelt durch news aktuell