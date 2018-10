CODE_n CONTEST Gewinner: Airfox aus Boston mit Blockchain Finanz-App für Mikrokredite (FOTO)

Stuttgart (ots) -Ob einfache Bareinzahlungen, Mikrokredite und internationaleÜberweisungen - ein Bankkonto ist die Voraussetzung für vielewichtige Finanzdienstleistungen. Die Android-App des Start-ups Airfoxaus Boston ermöglicht Menschen überall auf der Welt, die keinen odereinen eingeschränkten Zugang zu Kreditinstituten haben, dieseunkompliziert per Smartphone in Anspruch nehmen zu können. Hierfürhat Airfox mithilfe der Blockchain-Technologie ein revolutionäresMikrokreditprogramm entwickelt. Mit diesem Geschäftsmodell überzeugteAirfox die Jury des CODE_n CONTEST und wurde am Dienstagabend bei derCODE_n Award Show als Gesamtsieger mit dem 15.000 Euro dotierten"Overall CODE_n Award" sowie dem Preis in der Kategorie "BestBusiness Model" ausgezeichnet."Es ist das erste Mal, dass wir unser Konzept in Europa vorstellenkonnten. Wir waren bei vielen Konferenzen rund um den Globus, aberdieses Event ist durch seine familiäre Atmosphäre einzigartig. DerAustausch mit den anderen Festivalteilnehmern ist eine tolleErfahrung für uns", erklärt Katie Sedat, Marketingchefin bei Airfox.Sieger-Start-ups mit wegweisenden GeschäftsmodellenDer CODE_n CONTEST fand im Rahmen des new.New Festivals 2018statt, bei dem sich alles um das Thema "Intelligence X.0" dreht. 50Start-ups präsentierten zu den Themenschwerpunkten Beyond Reality,Machine Intelligence und Cryptographic Trust ihre Geschäftsmodelleeinem internationalen Publikum.Jeder Gewinner der drei Kategorien, "Best Business Model", "BestTech Innovation", "Best Industry Disruptor", erhält ein Preisgeld inHöhe von 5.000 Euro. Sieger der Kategorie "Best Industry Disruptor"wurde das deutsche Start-up thingsTHINKING mit seinen semantischenSoftware-Lösungen, die es Computern ermöglichen, menschliche Sprachezu verstehen. Das Start-up Six Degrees Space aus Jerusalem, Israel,konnte sich in der Kategorie "Best Tech Innovation" mit seinerinnovativen optischen Tracking-Systemtechnologie durchsetzen."Die Auswahl der Finalisten war nicht leicht. Alle bewegen sichauf einem absolut erstklassigen Niveau - technologisch, ökonomischoder visionär. Ich freue mich sehr, den Gewinnern aus Karlsruhe,Jerusalem und Boston zu absolut wegweisenden Geschäftsmodellengratulieren zu dürfen", erklärt Moritz Gräter, Jurymitglied undManaging Director von CODE_n.CODE_n ist ein branchenübergreifender Innovationshub fürEntrepreneure, ambitionierte Gründer und etablierte Unternehmen. ImFokus steht die Förderung neuer, nachhaltiger digitalerGeschäftsmodelle. www.newnewfestival.comPressekontakt:Lena GaedeCODE_n CommunicationsTel.: +49 711 219 505-91E-Mail: press@code-n.orgOriginal-Content von: CODE_n, übermittelt durch news aktuell