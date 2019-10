CO2e Kennzeichnung von Lebensmitteln soll zum Gesetz werden - Oatly wendet sich mit einer Petition an den deutschen Bundestag (FOTO)

Berlin (ots) -Der Haferdrinkhersteller Oatly hat eine Petition beimPetitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht mit derForderung, dass alle im Deutschen Lebensmitteleinzelhandelvertriebenen Lebensmittel mit den durch ihre Herstellung emittiertenTreibhausgasen (CO2e) verpflichtend gekennzeichnet werden. Nun giltes, innerhalb von 28 Tagen 50.000 Unterschriften zu sammeln, damitdas Thema den nötigen politischen Raum bekommen kann. Diesem Vorhabenhat Oatly eine großangelegte Kampagne gewidmet. Oatly selbst geht mitgutem Beispiel voran und hat bereits auf verschiedenen Produkten deneigenen Klima-Fußabdruck freiwillig gekennzeichnet.Konsumenten haben ein Recht darauf zu wissen, welche Lebensmittelklimafreundlich sindDie Lebensmittelindustrie verursacht mindestens 24 Prozent allerweltweiten Treibhausgasemissionen¹. Folglich hat die Wahl unsererLebensmittel einen entscheidenden Einfluss auf das Klima. Wie aberkönnen wir uns nachhaltiger ernähren, wenn wir am Supermarktregal sogut wie nichts über die Klimabilanz der Lebensmittel erfahren?Tatsächlich fühlen sich nur neun Prozent aller Deutschen ausreichendüber die unterschiedlichen Klimakosten von Lebensmitteln informiert.Jedoch geben 85 Prozent in einer aktuellen Studie an, diesbezüglichmehr Informationen haben zu wollen.² Deutsche Verbraucher haben einRecht auf Information über die Produkte, die sie konsumieren. Eineinformierte, klimafreundliche Kaufentscheidung können sie aber nurtreffen, wenn sie dazu ermächtigt werden, die Klimaauswirkungenunterschiedlicher Lebensmittel auch bewerten und vergleichen zukönnen - dazu müssen alle Hersteller mitmachen. Weniger als dieHälfte der Deutschen glaubt jedoch daran, dass dieLebensmittelindustrie ihre Klimabilanz freiwillig offenlegen wird.Fast zwei Drittel der Deutschen wünschen sich daher, dass dieBundesregierung die Lebensmittelhersteller dazu verpflichtet, ihrenKlima-Fußabdruck anzugeben³. Diesem Wunsch ist Oatly nunnachgekommen.Die Petition: Unterschreiben, damit der Klima-Fussabdruck aufLebensmitteln Gesetz wird"Im Namen des Verbraucherschutzes fordern wir den Bundestag auf,das durch die Herstellung emittierte CO2e (CO2 und äquivalenteTreibhausgase) auf allen in Deutschland vertriebenen Lebensmittelnverpflichtend zu kennzeichnen." Mit diesen Worten richtet sich derHaferdrinkhersteller an den Petitionsausschuss des Bundestages. Am15. Oktober wurde die Petition auf der Seite des Petitionsausschussesveröffentlicht. Bis zum 12. November haben Unterstützer nun Zeitdurch ihre Unterschrift der Forderung mehr Gewicht zu geben. Solltenmindestens 50.000 Unterschriften gesammelt werden können, muss dasThema öffentlich debattiert werden und resultiert schlussendlich, imIdealfall, in einem entsprechenden Gesetz."Es ist unmöglich, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, wenn mankeinen Zugang zu Informationen darüber hat, was nachhaltig ist. EinGesetz zur Kennzeichnung von Lebensmitteln mit dem Klima-Fußabdruckkönnte einen großen Einfluss auf die Lebensmittelbranche haben",erläutert Tobias Goj, Geschäftsführer DACH bei Oatly Germany. DasUnternehmen möchte Verbraucher dazu ermächtigen, die Klimakosten vonLebensmitteln zu bewerten und gleichzeitig Hersteller vonLebensmitteln dazu motivieren, den Klima-Fußabdruck ihrer Produkte zuverringern.Oatly steht für Nachhaltigkeit und versucht, seinen eigenenKlima-Fußabdruck stetig zu verbessern. Kürzlich hat Oatly freiwilligdamit begonnen, den Klima-Fußabdruck seiner Produkte auf dieVerpackungen zu drucken. Das unabhängige wissenschaftliche InstitutCarbonCloud ermittelt für Oatly alle über den gesamtenProduktionslebenszyklus verursachten Treibhausgasemissionen inKohlenstoffdioxidäquivalenten - von der Ernte bis zum Supermarkt undindividuell für jedes einzelne Produkt. "Wir sind uns darüberbewusst, dass die flächendeckende Umsetzung der CO2e-Kennzeichnungvon Lebensmitteln einen gewissen initialen Aufwand bedeutet, aber wirwissen auch, dass es machbar ist, denn wir haben den Prozess selbstin unserem Unternehmen etabliert.", erklärt Tobias Goj. Oatly's Zielist es, das Quorum von 50.000 Unterschriften zu erreichen, damit dasThema öffentlich debattiert werden kann und deutlich wird, welchgroßen Hebel Deutschland mit dieser Verbraucherinformation für dasKlima betätigen kann.Um die notwendigen Unterschriften zu sammeln, widmet Oatly derPetition eine ganze Kampagne. Statt ihre Produkte abzubilden, zeigensie eine revolutionär anmutende Hand, in der sich ein Bleistiftbefindet. Unter dem Motto "Unterschreibe die Petition, damit CO2eKennzeichnung von Lebensmitteln Gesetz wird" leitet die Kampagne aufdie kreierte Website zur Petition: www.oatly.com/de/petition.Direkter Link zur Petitionsseite des Bundestages:http://ots.de/4sTgppUnterschreiben bis zum: 12.11.2019Petitionsnummer: 99915¹WWF: Food - The food system is the single biggest threat to naturetoday, auf: https://wwf.panda.org/our_work/food/ (21.08.2019).²Kantar Group: EMNID Studie, CO2 Kennzeichnung, 26. Juli 2019, S.1-27.³Kantar Group: EMNID Studie, CO2 Kennzeichnung, 26. Juli 2019, S.1-27.