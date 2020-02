CO2-neutrale Produktion, 5G und Datentechnologien bei Hannover Messe

HANNOVER (dpa-AFX) - Technologien für mehr Klimaschutz in der Produktion, der neue 5G-Mobilfunkstandard und datengesteuerte künstliche Intelligenz stehen im Zentrum der Hannover Messe 2020. "Die Anstrengungen, CO2-neutral zu produzieren, nehmen sehr stark zu", sagte der Vorstandschef der Deutschen Messe AG, Jochen Köckler, am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms.



Klimaschonende Techniken seien "die zentrale Herausforderung" - viele Aussteller befassten sich in diesem Jahr mit dem Thema. Zudem geht es um das superschnelle 5G-Netz, das in Industrieunternehmen zuerst in größerem Maßstab zum Einsatz kommt, und um Datennutzung, die "gigantische Höhen" erreiche.

Die weltweit wichtigste Industriemesse findet vom 20. bis 24. April in der niedersächsischen Landeshauptstadt statt. Nach letztem Stand sind mehr als 6000 Aussteller aus 70 Ländern angemeldet. Partnerland ist diesmal Indonesien, die größte Volkswirtschaft Südostasiens./jap/DP/fba