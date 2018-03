CO2-Tag 2018: Am 28. März ist Deutschlands CO2-Budget erschöpft / Zukunft ERDGAS ruft zum zweiten Mal den CO2-Tag aus - in diesem Jahr eine Woche früher als 2017 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Berlin (ots) -Am heutigen Mittwoch ist CO2-Tag. Das ist der Tag, an dem dasdeutsche CO2-Budget für das gesamte Jahr verbraucht ist. Im Vorjahrhatte das Budget noch eine Woche länger gereicht. Dass Deutschlanddas CO2-Limit neun Monate früher als vorgesehen erreicht, zeigt: DieKlimapolitik muss dringend angepasst werden. Andernfalls werden wirunsere Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen nicht einhalten."Es ist bedauerlich, dass wir den CO2-Tag dieses Jahr bereits am28. März erreichen, und damit knapp eine Woche früher als 2017",kommentiert Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft ERDGAS. "Grunddafür ist die Klimastrategie der Politik, deren Maßnahmen erst inferner Zukunft greifen. Dabei müssen wir heute CO2 einsparen, nichterst morgen. Jedes eingesparte Gramm zählt. Denn jede Zielverfehlungheute müssen wir morgen mit doppelter Anstrengung aufholen. Mitklimaschonenden Erdgas-Lösungen können wir den Zielen von Paris schonheute einen großen Schritt näher kommen", so Kehler weiter.Mit dem Klimaabkommen von Paris hat sich die Weltgemeinschaft Ende2015 das Ziel gesetzt, die globale Erderwärmung auf unter zwei GradCelsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Umdas zu erreichen, dürfen weltweit nicht mehr als 890 MilliardenTonnen CO2 in die Atmosphäre abgegeben werden. Aus dieser Höchstmengelassen sich nationale CO2-Budgets errechnen: Demnach stehtDeutschland im Jahr 2018 ein CO2-Budget von 217 Millionen Tonnen zurVerfügung. Im vergangenen Jahr wurde hierzulande mit über 900Millionen Tonnen das Vierfache des vorgesehenen CO2-Jahresbudgetsemittiert."Der alljährlich wiederkehrende CO2-Tag hält uns einen Spiegelvor. Er ruft uns unsere Klimaverpflichtungen in Erinnerung und zwingtuns, Bilanz über unsere Klimaschutzmaßnahmen zu ziehen. Wichtig istjetzt: Nicht nur über Ziele sprechen, sondern endlich überCO2-Budgets. Sonst ist bald noch viel Zeit übrig bis zum Ziel, aberkein Budget mehr. Die neue Bundesregierung muss daher den Neuanfangnutzen und zügig die richtigen Weichen für einen schnellen undeffektiven Klimaschutz stellen. Die notwendigen Lösungen sindverfügbar, wir müssen sie nur nutzen", fordert Kehler abschließend.Pressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Neustädtische Kirchstraße 810117 BerlinChristina HeßPressesprecherinT +49 30 460601563presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infowww.erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell