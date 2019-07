CO2 Solutions und COAL21 geben gemeinsam die Ergebnisse einer wichtigen Studie zur Anwendung der Enzymtechnik auf Kohlekraftwerke und industrielle Prozesse bekannt

Quebec City, Kanada (ots/PRNewswire) - CO2 Solutions Inc. (das"Unternehmen") (TSXV: CST), ein Carbontech-Marktführer auf dem Gebietder enzymfähigen Kohlenstoffabscheidung, und COAL21 Ltd. (COAL21),ein neu gegründetes Unternehmen auf der Grundlage einer bedeutendenInvestition der australischen Schwarzkohleindustrie in dieDemonstration emissionsarmer Kohletechnologien, wie z. B. desKohlenstoffverbrauchs und der Kohlenstoffspeicherung (CCS), freuensich, die Ergebnisse einer Studie zur Untersuchung derLeistungsfähigkeit der enzymatischen Technologie des Unternehmens beider Anwendung auf Kohlekraftwerke zur Co2-Abscheidung nach derVerbrennung bekanntzugeben. Die Studie wurde in den letzten 18Monaten von PROCOM Consultants (Brisbane, Australien) durchgeführtund vom COAL21-Fonds finanziert.Die von PROCOM bei dieser tiefgehenden Studie angewandte Methodikumfasste die Entwicklung von ratenbasierten Modellen fürAbsorber/Stripper, die Validierung der Wärme-/Massenbilanz derenzymatischen Technologie sowie die wichtigsten Leistungsparameterund die Modellintegration der enzymatischen Technologie inKohlekraftwerken. Die verwendete Simulationssoftware war Aspen Plus.Zwei Referenzfälle wurden modelliert: i) US DoE SC Referenzfall(B12B) und ii) superkritisches (SC) Kraftwerk aus Queensland,Australien. In beiden Fällen wurde die Leistung der enzymatischenTechnologie des Unternehmens mit einer bekannten fortschrittlichenAmin-Technologie (Cansolv) verglichen. Das Unternehmen stellte derPROCOM-Studie zwei nicht optimierte Prozessbücher seinerenzymatischen Technologie in verschiedenen Maßstäben auf derGrundlage seiner ProTreat®-Modelle zur Verfügung.Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Schlussfolgerungen derStudie von PROCOM Consultants:- Die enzymatische Technologie scheint für Kohleindustrieanlagen (z.B. Eisen und Stahl, Zement) insbesondere wegen ihrerVerträglichkeit gegenüber den Oxiden im Rauchgas gut geeignet zusein und scheint erhebliche ökologische und betriebliche Vorteilegegenüber alternativen Technologien zur Erfassung nach derVerbrennung, wie z. B. der fortschrittlichen Amin-Technologie, zuhaben.- Durch den Einsatz von niedriggradiger, residualer thermischerEnergie in Form von Warmwasser liefert die modellierte, nichtoptimierte enzymatische Lösemittelleistung bei einem bestehendenKohlekraftwerk in Australien im Vergleich zu dem fortschrittlichenAmin geringfügig mehr Strom.- Die Toleranz der enzymatischen Technologie gegenüber SOx- undNOx-Verunreinigungen im Rauchgas von schwefelarmen Kohlekraftwerkenbietet ihr einen geschätzten Capex-Vorteil von 30 % gegenüber derfortschrittlichen Amin-Technologie, da es nicht erforderlich ist,dieses Rauchgas durch eine Rauchgasentschwefelung (REA) und durchselektive katalytische Reduktion (SCR) soweit zu verfeinern, dasssich beim Wert für Teile pro Million (ppm) einstellige Zahlenergeben.- Die Modellierung hat bestätigt, dass superkritische Kohlekraftwerke(SC) in Australien über genügend Restwärme verfügen, um derenzymatischen Technologie einen leichten Effizienzvorteil gegenüberder fortschrittlichen Amin-Technologie zu verschaffen. Darüberhinaus würde die voraussichtliche weitere Optimierung derenzymatischen Technologie diesen Vorteil noch verstärken.- Die enzymatische Technologie kann nicht nur Restwärme mit niedrigemGehalt als Wärmeenergie nutzen, sondern auch erneuerbareEnergiequellen wie Geothermie und Solarthermie für ihrenEnergiebedarf verwenden, Optionen, die für die fortschrittlicheAmin-Technologie, die Dampf erfordert, zu anspruchsvoll sind. DieNutzung dieser Quellen externer erneuerbarer Wärme würde diethermische parasitäre Belastung der Kohlenstoffbindungmöglicherweise erheblich reduzieren.- Die PROCOM-Studie bestätigte, dass der enzymatische Prozess denökologischen Fußabdruck durch den Einsatz eines ionischen(nichtflüchtigen) und umweltverträglichen Lösungsmittels minimiert.- Die enzymatische Technologie wandelt einen Teil derOxidverunreinigungen im Rauchgas (SOx und NOx) in hochwertigeSulfate, Sulfite, Nitrate und Nitrite um, die sich im Laufe derZeit im Lösungsmittel ansammeln. Dadurch bietet die periodischeEntlüftung dieses ungiftigen Lösungsmittels die Möglichkeit,wertvolle Materialien wie Kaliumnitratdünger zurückzugewinnen, wasdie Gesamtbetriebskosten der enzymatischen Technologie senkt.Dieser Ansatz ist für die fortschrittliche Amintechnologie nichtverfügbar.- Durch die erwartete Optimierung könnte die enzymatische Technologiein Bezug auf die Capex-Anforderungen und den Gesamtenergiebedarfgünstiger sein als aminbasierte Verfahren und sehr viel günstigerals aminbasierte Verfahren in Bezug auf Managementaspekte vonOxid-Rauchgas-Verunreinigungen.- Die enzymatische Technologie scheint für Kohleindustrieanlagen (z.B. Eisen und Stahl, Zement) insbesondere wegen ihrer Toleranzgegenüber den Oxiden im Rauchgas gut geeignet zu sein und scheinterhebliche ökologische und betriebliche Vorteile gegenüberalternativen Technologien zur Erfassung nach der Verbrennung, wiez. B. der fortschrittlichen Amin-Technologie, zu haben."Wir nutzen diese Gelegenheit, um COAL21 und PROCOM Consultantsfür ihre Gründlichkeit, Liebe zum Detail, fleißige Arbeit undSorgfalt bei der Durchführung dieser umfangreichen Studie zuwürdigen", erklärte Richard Surprenant, Chief Technology Officer vonCO2 Solutions. "Der ausführliche Bericht von Procom Consultantsunterstreicht die kostengünstigen und umweltfreundlichen Qualitätenunseres Verfahrens. Er bestätigt ferner den großen Paradigmenwechsel,den die enzymatische Technologie für die CO2-Abscheidungsindustriedarstellt. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Zukunft derKohlenstoffbindung auf modernen, innovativen und kostengünstigenTechnologien mit geringem ökologischem Fußabdruck beruhen wird. Esist an der Zeit, sich der heutigen Kohlenstoff-Herausforderung mitder Technologie des 21. Jahrhunderts entgegenzustellen.""Wir danken CO2 Solutions für die umfassende Zusammenarbeit beider Vorbereitung dieser Studie zur enzymatischen Technologie", soMark McCallum, CEO von COAL21. "Die von CO2 Solutions entwickelteenzymatische Technologie ist ein interessantes Verfahren, das einekostengünstigere und umweltfreundliche Kohlenstoffbindung verspricht.Es hat gezeigt, dass es möglich ist, parasitäre Energielasten und dengesamten ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Durch die breiteAnwendung solcher Technologien können wir die CO2-Emissionen ausjeder Quelle, einschließlich Kohle, verringern."Über CO2 Solutions Inc.CO2 Solutions ist in der Kohstofftechnologiebranche einMarktführer auf dem Gebiet der enzymfähigen Kohlenstoffabscheidungund arbeitet aktiv an der Entwicklung und Vermarktung dieserTechnologie für stationäre Quellen der Kohlenstoffverschmutzung. DieTechnologie von CO2 Solutions senkt die Kostenbarriere für dieKohlenstoffbindung, -nutzung und -sequestrierung (CCUS), positioniertsie als tragfähiges Werkzeug zur CO2-Reduzierung und ermöglicht es,profitable neue Produkte aus diesen Emissionen abzuleiten. CO2Solutions hat ein umfangreiches Patentportfolio für den Einsatz vonKohlensäureanhydrase oder ihren Analoga für die effizienteNachverbrennung von Kohlenstoffdioxid mit energiearmen wässrigenLösungsmitteln aufgebaut. Weitere Informationen finden Sie unterwww.co2solutions.com. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilungkönnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehensich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftigeWirtschaftsleistung von CO2 Solutions und spiegeln die aktuellenAnnahmen und Erwartungen des Managements wider. Bestimmte unbekannteFaktoren können die Ereignisse, die wirtschaftliche Leistung und diehier beschriebenen Betriebsergebnisse beeinflussen. CO2 Solutionsübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zuaktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuerInformationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise, es seidenn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Über COAL21COAL21 Ltd. (COAL21) betreibt den COAL21-Fonds, um dievorkommerzielle Demonstration emissionsarmer Kohletechnologien (wieKohlenstoffabscheidung und geologische Speicherung) zu unterstützen.Über PROCOM ConsultantsPROCOM Consultants Pty Ltd. (PROCOM) bietet eine Reihe vonEngineering-, Inbetriebnahme- und Betriebsdienstleistungen fürkonventionelle Öl- und Gas- sowie nichtkonventionelleEnergieindustrien, einschließlich strenger Prozessmodellierung.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation ServiceProvider (dt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation ServiceProvider (dt. Regulierungsdienstleister; im Sinne der Definition inden Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen dieVerantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieserPressemitteilung.