CO2 Solutions begrüßt Total als Industriepartner im VCQ-Projekt

Quebec City (ots/PRNewswire) -TSX-V: CSTCO2 Solutions Inc.(TSXV: CST) (CO2Solutions oder der "Konzern")freut sich bekanntzugeben, dass Total, der globale, integrierteEnergiekonzern aus Frankreich, als erster Industriepartner Teil desProjekts "Valorisation Carbone Québec" ("VCQ") geworden ist."CO2 Solutions ist hocherfreut, Total in das VCQ-Projektaufzunehmen", so Evan Price, Präsident und Chief Executive Officervon CO2Solutions. "Totals großes Interesse bestätigt die Bedeutungund Relevanz des VCQ-Projekts. Das Projekt richtet sich an dasAnliegen der Industrie, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, währendgleichzeitig wirtschaftliche Möglichkeiten für den komplettenindustriellen Kohlenstoffkreislauf geschaffen werden. Dies ist einweiteres Beispiel dafür, wie das VCQ-Projekt, das weltweitumfangreichste und anspruchvollste Projekt zur CO2-Abscheidung und-nutzung, weiterhin starke und involvierte Partner anzieht. Wirfreuen uns darauf, in der nahen Zukunft zusätzliche Industriepartnerfür das Projekt zu gewinnen."Die Kategorie "Industriepartner" ist eine von fünfPartnerschaftsarten, die innerhalb des VCQ-Projekts neben Gründungs-,Liefer- und Aufbereitungstechnologie sowie Endnutzung bestehen. ImGegenzug für Projektdaten tragen Industriepartner finanziell zumVCQ-Budget bei. Aus Wettbewerbsgründen wird die Beitragshöhe nichtbekanntgegeben. Bisher haben elf verschiedene Organisationen ihreTeilnahme als Partner in der einen oder anderen Kategorie desVCQ-Projekts bestätigt und setzen sich mit hohem Aufwand dafür ein,durch Kohlendioxidabscheidung und -nutzung zur CO2-Linderungbeizutragen.Informationen zum Valorisation Carbone Québec (VCQ)-ProjektZiel des VCQ-Projekts ist es, wirtschaftlich realisierbareEnd-to-End-Lösungen für Kohlenstoffabscheidung und -nutzung in Formverschiedener Anwendungen zu entwickeln und gebrauchsfähig zu machen,während gleichzeitig Treibhausgasemissionen (greenhouse gasemissions, GHG) verringert werden sollen. Unter der Führung von CO2Solutions, einem weltweiten Spitzenunternehmen auf diesem Gebiet,weist das VCQ-Projekt auch die Teilnahme der Université Laval und derRegierung Quebecs als Gründungspartner auf. Auch Parachem zählt zuden Gründungspartnern, eine Kommanditgesellschaft, die Suncor EnergyInc. (51%), Société Investissement Québec (49%) und Hatch Ltd., einglobales Beratungs- und Ingenieursunternehmen, das auf die Gestaltungund Umsetzung großer globaler Industrietechnikprojekte und -dienstespezialisiert ist und dem VCQ-Projekt mit Ingenieurdiensten zur Seitesteht, gemeinsam gehört. Das VCQ-Projekt unterliegt der Leitung vonDr. Louis Fradette als Projektleiter, der zuvor als CTO bei CO2Solutions tätig war. Die Demonstrationsphase des VCQ-Projekts umfasstDesign, Konstruktion, Installation und Betrieb einerCO2-Abscheidungs-Unit auf Parachems Industriegelände in Montreal-East(Quebec), die Gebrauch vom enzymatischen Prozess des Konzerns machtsowie verschiedener CO2-Verwendungs-Units, die von Nutzungspartnernzur Verfügung gestellt werden. Die Entwicklungsphase dient derFörderung eines oder mehrerer CO2-Verwendungsprozesse der zweitenGeneration, die auf der Arbeit basieren, die bereits vonverschiedenen Universitäten sowie öffentlichen oder privatenForschungszentren initiiert wurde. Die Regierung Québecs unterstütztdas VCQ-Projekt mit einer Finanzhilfe von 15 Millionen Dollar,während gleichzeitig Geldanlagen und/oder Sachleistungen von denPartnern zur Verfügung gestellt werden.Informationen zu CO2Solutions Inc.CO2 Solutions ist ein kanadisches Unternehmen und führenderInnovator im Bereich der enzym-aktivierten Kohlendioxidabscheidung,das sich aktiv für die Entwicklung und Kommerzialisierung vonTechnologien für stationäre Quellen der Kohlenstoffbelastungeinsetzt. CO2 Solutions' Technologie verringert die Kostenschwellefür Kohlendioxidabscheidung, -verwendung und -sequestrierung (CarbonCapture, Utilization and Sequestration, CCUS) und positioniert diesesals funktionsfähiges Werkzeug zur CO2-Linderung. Gleichzeitig wirddie Industrie dazu befähigt, neue, profitfähige Produkte aus denEmissionen zu gewinnen. CO2 Solutions konnte ein umfangreichesPatentportfolio aufbauen, das die Nutzung von ?-Carboanhydrasen bzw.von Nachbildungen dieser Enzyme zwecks effizienterpost-Combustion-Kohlenstoffabscheidung mit energiearmen, wässrigenLösungsmitteln abdeckt. Weitere Informationen sind unterhttp://www.co2solutions.com erhältlich.CO2 Solutions zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Darstellungen in dieser Pressemitteilung könnenzukunftsgerichtet sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftigeEreignisse oder die zukünftige Wirtschaftsleistung von CO2 Solutionsund spiegeln die aktuellen Annahmen und Erwartungen des Managementswieder. Gewisse unbekannte Faktoren können Einfluss auf die hierbeschriebenen Ereignisse, Wirtschaftsleistung und Geschäftsergebnissenehmen. Investorenbeziehungen und Medienkontakt:CO2 SolutionsJeremie Lavoie+418-842-3456, ext. 223jeremie.lavoie@co2solutions.comhttp://www.co2solutions.com