CO2-Emissionen von Smartphones reduzieren: Back Market revolutioniert das Aufladen (FOTO)

Hamburg (ots) - Back Market, der europäische Marktführer für wiederaufbereitete Elektronikgeräte, hat mit CO2NSCIOUS ein Widget für Smartphones entwickelt, das Nutzern hilft, CO2 einzusparen und so ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Aktuell verbraucht jedes der 3,5 Milliarden Smartphones weltweit so viel Energie wie ein Kühlschrank. Diesem Umstand soll CO2NSCIOUS entgegenwirken. Konkret nennt die Android-Anwendung dem Nutzer jederzeit und überall das optimale Zeitfenster, in dem das Aufladen des Smartphones möglichst wenig Kohlenstoffdioxid verbraucht.So funktioniert's: CO2NSCIOUS kombiniert Informationen von ElectricitymapDie Empfehlungen von CO2NSCIOUS entstehen in Zusammenarbeit mit Electricitymap. Die interaktive Webseite zeigt stets die Herkunft und Art der Energie auf, die zur Erzeugung einer Kilowattstunde nötig sind. Elektrischer Strom kommt je nach Ort und Tageszeit aus verschiedenen Quellen, die wiederum unterschiedlich viel CO2 emittieren. Diese Quellen ändern sich im Laufe eines Tages und bilden den Energiemix, der uns mit Strom versorgt. In Abgleich mit den Informationen von Electricitymap zeigt CO2NSCIOUS durch maschinelles Lernen den ökologisch besten Zeitpunkt für das Aufladen an. Die Schätzungen werden im 15-Minuten-Takt aktualisiert.Damit CO2NSCIOUS einwandfrei funktioniert, benötigt das Widget Zugriff auf die Standortinformationen der Nutzer, die ihre Ortsmarke alternativ aber auch manuell eingeben können. In beiden Fällen gibt CO2NSCIOUS keinerlei persönliche Daten an Back Market weiter.Die Idee dahinter: Umweltbewusstsein hört beim Kauf von Smartphones nicht aufBack Market verkauft auf seiner E-Commerce-Plattform wiederaufbereitete Smartphones und Elektronikprodukte. Dies soll helfen, die Menge des Elektroschrotts von 74 Millionen Tonnen weltweit zu reduzieren. Hinter CO2NSCIOUS steht der Gedanke, dass sich nicht nur die Anschaffung, sondern auch die Nutzung nachhaltiger gestalten lässt."Mobile Endgeräte hören nach ihrer Produktion nicht auf, die Umwelt zu belasten. Auch die Art und Weise, wie wir sie nutzen, spielt eine wichtige Rolle. Und an dieser Stelle wollen wir mit CO2NSCIOUS von Back Market künftig einen Unterschied und die Smartphone-Nutzung nachhaltiger machen", erklärt Vianney Vaute, CCO und Mitgründer von Back Market.CO2NSCIOUS von Back Market steht ab sofort unterhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.backmarket.co2nscious&hl=dezum Download bereit.Bildmaterial (Credit: Back Market) Banner CO2NSCIOUS: http://www.frauwenk.de/Mediaserver/CO2NSCIOUS_Banner.jpg Produktvorschau CO2NSCIOUS im Play Store: http://www.frauwenk.de/Mediaserver/CO2NSCIOUS_Produktvorschau.jpg Porträt von Vianney Vaute, CCO und Mitgründer: http://www.frauwenk.de/Mediaserver/BackMarket_CCO_VianneyVaute.jpg Porträt der Gründer Quentin Le Brouster, Thibaud Hug de Larauze und Vianney Vaut e: https://bit.ly/2UbPdF1Über Back MarketDas 2014 gegründete französische Start-up Back Market ist einer der ersten europäischen Marktplätze für Tausende von Elektro- und Elektronikgeräte, die von zertifizierten Werkstätten wiederaufbereitet wurden. Die Gründer Thibaud Hug de Larauze, Quentin Le Brouster und Vianney Vaute sind fest überzeugt, dass die Verbraucherwünsche auch von wiederaufbereiteten Geräten erfüllt werden können. Als Antreiber der Kreislaufwirtschaft will Back Market einen entscheidenden Beitrag zu einem grundlegenden Mentalitätswandel leisten.Derzeit in fünf europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Belgien) und seit Anfang des Jahres in den USA vertreten, beschäftigt das Unternehmen heute 135 Mitarbeiter in Paris, Bordeaux und New York.Seit seiner Gründung zählt Back Market rund 1 Million Kunden. Dank des innovativen Konzepts konnten bisher mehr als 175 Tonnen Elektro- und Elektronik-Schrott vermieden werden. Das Gross Merchandise Volume (GMV) lag 2017 bei 95,5 Millionen Euro. http://www.backmarket.dePressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 (0) 4032904738-0E-Mail: backmarket@frauwenk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142243/4549296OTS: Back MarketOriginal-Content von: Back Market, übermittelt durch news aktuell