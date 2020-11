CNY/USD: So gut wie seit zwei Jahren nicht!

Der chinesische Yuan hat in den letzten Monaten gegenüber dem US-Dollar deutlich aufgewertet. Wurden Ende Mai für einen Yuan noch 0,140 USD gezahlt, sind es inzwischen 0,1519 USD. Das entspricht einem Anstieg um 8,5 Prozent. In der vergangenen Woche erreichte der Yuan einen neuen 2-Jahres-Höchststand bei 0,153 USD. Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Was sind die Gründe dafür, dass der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



