CNX: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Der Kurs der Aktie CNX steht am 04.03.2019, 19:57 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 10,85 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CNX liegt bei einem Wert von 16,52. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 71,59) unter dem Durschschnitt (ca. 77 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist CNX damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Für CNX liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 2 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 14,67 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (11,05 USD) könnte die Aktie damit um 32,73 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die CNX-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der CNX beläuft sich mittlerweile auf 14,47 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 11,05 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,64 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,6 USD. Somit ist die Aktie mit -4,74 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".