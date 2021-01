CNN: Neues Corona-Hilfspaket in den USA im Volumen von 2 Billionen Dollar

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der designierte US-Präsident Joe Biden will einem Bericht zufolge Billionen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise einsetzen.



Berater von Biden hätten Mitgliedern des Kongresses mitgeteilt, dass sie Maßnahmen im Volumen von rund zwei Billionen US-Dollar erwarten können, berichtete der Nachrichtensender CNN in der Nacht zum Donnerstag. Der Sender berief sich auf zwei namentlich nicht genannten Quellen, die mit der Sache vertraut seien. Biden werde die Einzelheiten des Plans am Donnerstag bekannt geben, hieß es weiter.

CNN berichtet, dass der Plan von Biden beträchtliche Direktzahlungen an Familien vorsieht. Die staatlichen Maßnahmen sollen demnach auch Geld für Behörden für die Verteilung von Corona-Impfstoffen vorsehen.

Ende Dezember hatten sich Demokraten und Republikaner im US-Kongress nach monatelangem Streit auf ein Corona-Konjunkturpaket verständigt. Der Pakt hat einen Umfang von rund 900 Milliarden Dollar. Es soll etwa finanziell strauchelnden Bürgern helfen, Impulse für die geplagte Wirtschaft geben und Geld für den Kampf gegen das Coronavirus bereitstellen.