CNH Industrial wurde eingeladen, vor dem Europäischen Parlament über die besten Strategien für eine nachhaltige Landwirtschaft zu diskutieren

"Wie kann die EU in nachhaltige Landwirtschaft investieren?" Mitdieser Frage beschäftigte sich ein Fachkreis, der beim EuropäischenParlament zusammentraf. CNH Industrial konnte darlegen, wiePräzisionslandwirtschaft und weitere innovative Ansätze einenachhaltige Landwirtschaft fördern.London (ots/PRNewswire) - Am 1. März fand in Brüssel diePodiumsdiskussion "Präzisionslandwirtschaft für alle" statt, auf derdie Förderung von Investitionen in nachhaltige Landwirtschaftvonseiten der Europäische Union diskutiert wurde. Die Veranstaltungwurde von zwei Mitgliedern des Europäischen Parlaments und desAusschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung geleitet:dem Ausschussvorsitzenden Paolo De Castro und dem Abgeordneten JanHuitema.Auf der Arbeitssitzung versammelte sich eine Gruppe vonFachleuten, die CNH Industrial einluden, die Agrarwirtschaft zuvertreten und die Bemühungen aufzuzeigen, wie sie Produktivität undNachhaltigkeit auf eine neue Ebene stellen möchten. Die Meinung desUnternehmens wurde von Antonio Marzia, Leiter der Datenanalysen undDienstleistungen, dargelegt. Er sprach vor mehr als 100 Vertreternvon institutionellen Interessengruppen und Verbänden, u. a. derEU-Kommission (DG AGRI), der Arbeitsgemeinschaft der Bauernverbändeder EU (COPA), dem Allgemeinen Ausschuss des ländlichenGenossenschaftswesens der Europäischen Union (COGECA) sowieUniversitäten und relevanten Forschungseinrichtungen derEU-Institutionen wie STOA - Science and Technology OptionsAssessment.Antonio Marzia beschrieb die Geschichte und Erfahrung desUnternehmens im Bereich Präzisionslandwirtschaft und spekulierte überzukünftige Herausforderungen. In erster Linie drehten sich dieGespräche darum, wie hoch die Bedeutung der Datenverwaltung ist undinwiefern die zukünftige Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)Landwirten helfen könnte, neue Techniken einzusetzen.Die Gespräche zeigten zudem auf, welche große Rolle dieWeiterbildung von Landwirten bei der Anwendung neuer Technik spielt,welche Vorteile sich für kleine Landwirte ergeben und wie hoch dieBereitschaft und das Wachstumspotential der digitalen Landwirtschaftin Europa im Vergleich zu anderen Märkten ist.Präzisionslandwirtschaft wird eine Schlüsselfunktion im Kampfgegen den Klimawandel und die Nahrungsmittelprobleme einnehmen. CNHIndustrial bestätigte einmal mehr sein uneingeschränktes Engagementbei der Entwicklung der besten technischen Branchenlösungen. Außerdemhob das Unternehmen mit Bekräftigung von anderen Podiumsteilnehmerndie Bedeutung einer klaren und handfesten Investitionsstrategiehervor, die infrastrukturelle Anforderungen beachtet und eineneinheitlichen Rechtsrahmen für eine konsequente Datenverwaltungschafft. Diese sollen in ständiger Absprache mit den EU-Institutionenund den nationalen Gesetzgebern erfolgen, um die nachhaltige Zukunftder Landwirtschaft stärker ins Bewusstsein zu rücken.CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweitführendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassenderindustrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten undweltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihremjeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe:Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren undLandmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen;Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs-und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen;Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in denSparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren undGetrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite desUnternehmens: www.cnhindustrial.comContact Presse:Manfred KuchlmayrCorporate Communications- DeutschlandCNH IndustrialTel: +49 893 177 1120E-Mail:mediarelations@cnhind.comwww.cnhindustrial.com