CNH Industrial führender Wegbereiter für das Internet der Dinge in Agrar- und Lebensmittelwirtschaft

Als Mitglied eines europäischen Konsortiums leitet das Unternehmenden Anwendungsbereich zur Interoperabilität, um zu zeigen, wieLandmaschinen jeder Art in ein einheitliches landwirtschaftlichesProduktionssystem eingebunden werden können.London (ots/PRNewswire) - CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI)unterstreicht sein Engagement für eine nachhaltige Landwirtschafteinmal mehr durch die Teilnahme am Projekt "Internet of Food & Farm2020" (IoF2020). Im Rahmen dieses Projekts soll ein europäischesKonsortium die breitflächige Einführung von IdD-Technologien(Internet der Dinge) in der Wertschöpfungskette der europäischenAgrar- und Lebensmittelwirtschaft fördern. Das auf vier Jahreangelegte Projekt ist aus der Initiative "Alliance of Internet ofThings Innovation (AIOTI)" hervorgegangen, die von der EuropäischenKommission ins Leben gerufen wurde und ging am 1. Januar 2017 an denStart.Die Koordination der Teilnehmer - 71 Partner aus 16 Ländern - hatdas Wageningen University & Research Centre in den Niederlandenübernommen. Das von der Europäischen Union mitfinanzierte und auf die"Horizont 2020"-Strategie abgestimmte Projekt verfügt über ein Budgetvon 30 Millionen Euro. Im Rahmen des Projekts sollen dieImplementierung und der Einsatz von IdD-Technologien in dereuropäischen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft untersucht werden.Das Thema - intelligente und miteinander vernetzte Gegenstände -weckt zwar zunehmend Interesse, die praktische Umsetzung ist inEuropa bislang jedoch relativ begrenzt. Das IoF2020 soll dieHerausforderungen in der Landwirtschaft aufzeigen und nach Lösungensuchen, die einen verstärkten Einsatz entsprechender Technologienfördern können.Schwerpunkte des Projekts sind 19 Anwendungsbeispiele aus fünfBereichen der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft in ganz Europa:Ackerbau, Milchwirtschaft, Fleischwirtschaft, Gemüse- und Obstanbau.In diesen Bereichen wird unter Berücksichtigung der jeweilsspezifischen Anforderungen und Herausforderungen nach Lösungengesucht. Bewertet werden die IdD-Technologien selbst als auch diegesellschaftlichen Auswirkungen, um einer breitflächigen Nutzungsolcher Technologien den Weg zu bereiten.CNH Industrial leitet einen Use Case zur Interoperabilität.Hierbei geht es in erster Linie darum, Landmaschinenherstellerunabhängig in ein einheitliches landwirtschaftlichesProduktionssystem einzubinden, um letztlich die Produktivität in derLandwirtschaft insgesamt zu steigern."In der Landwirtschaft geht es nicht mehr nur darum, einzelneMaschinen zu optimieren, sondern intelligente, miteinanderkommunizierende Maschinen in einem System zu vernetzen. Wir sehen indieser technologischen Revolution eine Möglichkeit, unseren Kundenganz auf ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmte Lösungenanzubieten", so Antonio Marzia, Head of Data Analytics and Servicesbei CNH Industrial. "CNH Industrial ist davon überzeugt, dass dieBereitstellung von Mehrwertdiensten zur Verbesserung derBetriebsführung und der Gesamtproduktivität für die Zukunft derLandwirtschaft von entscheidender Bedeutung ist. Darum haben wir einauf neue Technologien spezialisiertes Team zusammengestellt, das sichstark in verschiedenen Forschungsprojekten engagiert, dieInnovationen und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft in ganz Europafördern sollen."Die Beteiligung von CNH Industrial am Projekt IoF2020 ist vonstrategischer Bedeutung. So kann CNH bei staatlichen Organisationenund Industrieverbänden Interesse für das Thema wecken, an politischenEntscheidungen mitwirken und in der Landwirtschaft auf ein offenes,standardisiertes und vernetztes landwirtschaftliches Ökosystemhinwirken.