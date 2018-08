CNH Industrial NV: Wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "GATX":

Per 15.08.2018, 22:00 Uhr wird für die Aktie CNH Industrial NV am Heimatmarkt BrsaItaliana der Kurs von 11,48 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Investitionsgüter".

Unsere Analysten haben CNH Industrial NV nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die CNH Industrial NV sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 7 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die CNH Industrial NV. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 15,19 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 32,26 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 11,4833 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt CNH Industrial NV mit einer Rendite von 3,51 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Machinery"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,21 Prozent. Auch hier liegt CNH Industrial NV mit 2,3 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über CNH Industrial NV wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält CNH Industrial NV auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.