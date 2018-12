CNH Industrial NV: Was Sie wissen sollten?

Weitere Suchergebnisse zu "CNH Industrial":

An der Heimatbörse BrsaItaliana notiert CNH Industrial NV per 01.12.2018, 20:43 Uhr bei 9,71 EUR. CNH Industrial NV zählt zum Segment "Investitionsgüter".

Unser Analystenteam hat CNH Industrial NV auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um CNH Industrial NV auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von CNH Industrial NV sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. CNH Industrial NV liegt mit einer Dividendenrendite von 1,52 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Machinery"-Branche hat einen Wert von 1,96, wodurch sich eine Differenz von -0,44 Prozent zur CNH Industrial NV-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der CNH Industrial NV wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu CNH Industrial NV vor. Das Kursziel für die Aktie der CNH Industrial NV liegt im Mittel wiederum bei 35,5 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 9,70667 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 265,73 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der CNH Industrial NV insgesamt die Einschätzung "Buy".