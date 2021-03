CNFree chinesische eBook-Sammlungen debütieren auf der AAS-Jahreskonferenz 2021

Peking (ots/PRNewswire) - CNFree Chinese eBook Collections (CNFree Collections), entwickelt von China National Publications Import & Export (Group) Corporation (CNPIEC), debütieren auf der AAS-Konferenz 2021. Die CNFree Collections (freechinesebooks.com) bestehen aus wichtigen alten Klassikern, Zusammenstellungen von historischen Quellen und wichtigen chinesischen Bibliothekskatalogen. Die CNFree Collections sind die wesentlichen akademischen Ressourcen für die Ostasienwissenschaften.In den letzten Jahren haben immer mehr akademische Datenbanken das Open-Access-Modell übernommen, und der freie Zugang für akademische Ressourcen ist zu einem neuen Trend für wissenschaftliche Zeitschriften geworden. Aufgrund der Kosten für die Digitalisierung alter Manuskripte sind die digitalen Inhalte für chinesische Studien jedoch selten frei. Als erste frei zugängliche digitale Sammlung zu asiatischen Studien aus dem chinesischen Festland werden die CNFree-Sammlungen alle ihre Inhalte den Ostasienbibliotheken (EAL) kostenlos zur Verfügung stellen. Die eBook-Sammlungen folgen dem Open-Access-Modell, das für alle Bildungseinrichtungen kostenlos ist.Aufbauend auf den umfangreichen Ressourcen des China E-Book Hub von CNPIEC besteht der erste Band aus drei Hauptkategorien, "Xu Xiu Si Ku", "Library Collection Catalog" und "Historical Source Compilation". Der erste Band enthält mehr als 3.000 akademische eBooks im Wert von über 26.000 US-Dollar, von bekannten Verlagen wie Shanghai Classics Publishing House, National Library of China Publishing House, Guangxi Normal University Press und Tianjin Ancient Books Publishing House.CNPIEC ist eines der ersten Import- und Exportunternehmen für Publikationen, das seine eigene eBook-Plattform aufgebaut hat. Um einen schnellen und stabilen Zugriff auf die Plattform zu gewährleisten, wird Amazon Web Service eingesetzt. Funktionen wie Fernzugriff, KI-Empfehlungen, Suche, Lesezeichen, Download werden ebenfalls von der CNPIEC-Plattform angeboten. Die Plattform hat mehr als 2 Millionen eBook Titel und mehr als 60.000 Titel von Buyout eBooks angesammelt. CNPIEC plant, alle seine Buyout-Ressourcen kostenlos anzubieten, um die wachsende Nachfrage nach Ostasienstudien zu befriedigen. Zwei weitere Bände der CNFree-Sammlungen sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC)Original-Content von: China National Publications Import and Export (Group) Corporation, übermittelt durch news aktuell