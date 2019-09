CNC-STEP bietet große Auswahl an Fräswerkzeugen

Geldern (ots) - Der deutsche Fräsmaschinenhersteller CNC-STEPbietet auf der Firmenwebseite eine große Auswahl unterschiedlicherCNC-Fräswerkzeuge an. Alle Fräser können ab sofort direkt onlinebestellt und bequem per PayPal bezahlt werden.Mit den stark wachsenden Maschinen-Verkaufszahlen, wächst auch derBedarf an hochwertigen Fräswerkzeugen. Für die immer komplexerenFormen, die aus Holz, Metall, Kunststoff oder Stein mitCNC-Fräsmaschinen hergestellt werden, benötigen Anwender speziellgeschliffene und beschichtete Fräser für den entsprechendenWerkstoff, sowohl für das grobe wegfräsen des Materials als auch fürdie Ausarbeitung feiner Konturen.Die Fräswerkzeuge unterliegen je nach Einsatzhäufigkeit einem mehroder weniger hohen Verschleiß. Alle Fräser im Sortiment könnennachbestellt und, je nach Anwendungszweck, individuell beschichtenwerden. Im CNC-STEP Online-Shop kann sich der Besucher einenÜberblick über das Fräser-Sortiment verschaffen und sich von einemFachmann telefonisch beraten lassen.Mehr Infos zu den Fräswerkzeugen finden Sie unter:www.cnc-step.de/fraeser-fraeswerkzeuge/Die CNC-STEP GmbH & Co. KG mit Firmensitz in Nordrhein-Westfalenproduziert CNC-gesteuerte Fräsmaschine für den gewerblichen,industriellen und privaten Bedarf. Mit mehr als 8000 verkauftenExemplaren weltweit ist die Fräsmaschine des Typs High-Z derBestseller im Maschinenpark. Die über einen handelsüblichen PCsteuerbaren Fräsmaschinen sind einfach zu bedienen und passen in denkleineren Ausführungen auf einen Bürotisch. Für das Fräsen sind keineProgrammierkenntnisse notwendig, weil die mitgelieferte Software ausdem grafischen Entwurf des Werkstücks alle Informationen berechnet,und für die Maschine in einen verständlichen Quellcode übersetzt. DieMaschinen werden betriebsbereit angeliefert und können sofort zumEinsatz kommen.Pressekontakt:Ralph EhrenTel.: +49 (0)2831 91021-30E-Mail: ehren@cnc-step.deWeb: www.cnc-step.deOriginal-Content von: CNC-STEP GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell