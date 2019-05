CNB /PA: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Per 03.05.2019, 05:59 Uhr wird für die Aktie CNB /PA am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 28,56 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Nach einem bewährten Schema haben wir CNB /PA auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für CNB /PA beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,37 Prozent und liegt mit 0,03 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,34) für diese Aktie. CNB /PA bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für CNB /PA in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für CNB /PA haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. CNB /PA bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt CNB /PA damit 7,71 Prozent unter dem Durchschnitt (9,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 10,09 Prozent. CNB /PA liegt aktuell 8,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".