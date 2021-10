CNBCs letzte Trades: Nike, Lumen Technologies und mehr!

In der CNBC-Sendung “Halftime Report Final Trades” sagte Jenny Harrington von Gilman Hill Asset Management, dass Lumen Technologies Inc. (NYSE:LUMN) über Glasfaserkapazitäten verfüge, die “enorm wertvoll und unterbewertet” seien, und dass das Management “einen Wendepunkt erreicht habe, an dem es wirklich versuche, diese freizulegen”, ergänzte sie.

Überblick

Harrington erwähnte ferner, dass die Aktie zu etwa 50 % ihrer privaten Marktbewertung gehandelt werde.

