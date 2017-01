CNBC hält in Partnerschaft mit der EXPO 2017 eine Debatte zur Zukunft der Energie ab

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) -CNBC, das weltweit führende Netzwerk für Geschäfts- undFinanznachrichten, hielt diese Woche bei der Jahrestagung desWeltwirtschaftsforums in Partnerschaft mit Astana EXPO 2017 eineeingehende Debatte zur Zukunft der Energie ab.Angesichts der Tatsache, dass die Investition in erneuerbareEnergien herkömmliche Energieformen hinter sich lässt, befasste sichdie Debatte mit dem Kampf um die Sicherung langfristigerEnergiequellen sowie mit den Hindernissen bei der Implementierung vonÄnderungen.Die Debatte, die von Steve Sedgewick geleitet wurde, umschlosshochrangige Podiumsgäste, einschließlich Fahd A. Al-Rasheed, CEO undMD, King Abdullah Economic City, Ahmed Heikal, Vorsitzender undGründer, Qaala Holdings, Kirill Dmitriev, CEO, RDIF, MichaelOppenheimer, Professor, Princeton University und Bibop G. Gresta,Vorsitzender und Mitgründer, Hyperloop Transport Technologies.Max Raven, SVP CNBC Catalyst, kommentierte: "Weltweit führendePersönlichkeiten aus aller Welt befinden sich diese Woche in Davosund diskutieren die wichtigsten politischen und sozialen Belange, mitdenen wir rund um den Globus konfrontiert sind. Ich freue mich sehr,dass wir in diesem wichtigen Rahmen gemeinsam mit Astana EXPO 2017den Fokus auf die Zukunft der Energie richten konnten."Die Höhepunkte der Debatte werden in den kommenden Wochen auf CNBCInternational ausgestrahlt.Informationen zu CNBC:CNBC ist die führende globale Sendeanstalt für dieLive-Übertragung von Geschäfts- und Finanznachrichten bzw.-informationen und erstattet direkt von den weltweit größtenFinanzmärkten über drei regionale Netzwerke Bericht, einschließlichCNBC in Asien, CNBC in der EMEA-Region und CNBC in den USA. CNBC.com(http://cnbc.com/) ist eine herausragende Quelle fürFinanznachrichten im Internet und bietet eine beispiellose Anzahl anVideos, Marktanalysen in Echtzeit, Web-exklusive Live-Videos undanalytische Finanztools. CNBC richtet sich insbesondere an CEOs,Führungskräfte in Unternehmen sowie an dieFinanzdienstleistungsbranche und private Investoren. Der Kanal wirdweltweit in über 385 Millionen Haushalten empfangen. CNBC ist einUnternehmensbereich von NBCUniversal. Weitere Informationen findenSie auf: http://www.cnbc.com.Informationen zu Astana EXPO 2017:Die internationale Spezialmesse Astana EXPO 2017 mit Fokus aufZukunftsenergie ist eine Ausstellungs- und Freizeitveranstaltung, dievom 10. Juni bis zum 10. September 2017 in Astana stattfinden wird.Die Ausstellung wird 93 Tage dauern und wird eines derspektakulärsten kulturellen Angebote im Jahr 2017 sein. Bislang habenüber 100 Länder und 18 internationale Organisationen ihre Teilnahmean der Ausstellung Astana EXPO 2017 bestätigt.Im Rahmen der Astana EXPO 2017 werden globale Grundsatzdokumenteentworfen werden, um einen energieeffizienten Lebensstil sowie eineweitläufige Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu fördern.Weitere Informationen finden Sie auf:https://EXPO2017astana.com/en/Pressekontakt:Artem Storozhenko, expo2017@m-p.ruOriginal-Content von: National company "Astana EXPO-2017", übermittelt durch news aktuell