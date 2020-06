CNBC fügt das Start-up Neteera für kontaktlose Überwachung von Vitalparametern der Disruptor 50-Liste hinzu

Jerusalem (ots/PRNewswire) - Neteera (https://www.neteera.com/) , Weltmarktführer bei kontaktloser Überwachung von Vitalparametern, belegt Platz 9 auf CNBCs jährlicher Disruptor 50 (https://www.cnbc.com/2020/06/16/neteera-disruptor-50.html) -Liste für die führenden 50 Privatunternehmen, deren Innovationen ihre jeweilige Branche sowie unsere Lebensweise revolutionieren. Noch nie zuvor gab es so viele Anwärter für die CNBC Disruptor 50 wie dieses Jahr. Insgesamt wetteiferten 1.350 nominierte Unternehmen um diese Auszeichnung.Das in Jerusalem ansässige Start-up hat eine bahnbrechende Sensortechnologie (https://youtu.be/aLxtwLffK3I) entwickelt, mit der die menschlichen Vitalparameter, wie u. a. Herz- und Atmungsfrequenz, Herzfrequenzvariabilität und Atemtiefe, kontinuierlich und kontaktlos entsprechend klinischer Anforderungen kontrolliert werden können, selbst durch die Kleidung hindurch. Das sind v. a. für medizinisches Personal, Pflegekräfte und Patienten erfreuliche Neuigkeiten, da die sichere und nahtlose Messweise das Infektionsrisiko durch kontaminierte medizinische Geräte und menschlichen Kontakt reduziert. Neteeras Technologie ist gleichermaßen für den privaten Gebrauch sowie die Verwendung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geeignet und erfordert keine Benutzerinteraktion.Die Lösung von Neteera wird auch verwendet, um potenzielle COVID-19-Patienten in Notaufnahmen und Einkaufszentren sowie an Arbeitsplätzen, Flughäfen und anderen öffentlichen Orten ausfindig zu machen. Die Technologie von Neteera erkennt virusinfizierte Personen nicht nur mittels herkömmlicher Temperaturmessung, sondern auch durch die Kontrolle weiterer wichtiger Indikatoren, wie z. B. erhöhte Herzfrequenz und Atmungsfrequenz. Darüber hinaus reduziert der Gebrauch des kontaktlosen Systems das Risiko einer Kreuzkontamination bei Rückkehr zum Arbeitsplatz, auf Reisen oder bei sonstigen täglichen Routinetätigkeiten.Isaac Litman, Gründer und CEO von Neteera, sagte: "Es ist uns eine große Ehre und wir freuen uns sehr, zu den CNBC Disruptor 50 zu zählen. Wir sind stolz, unsere Technologie in Zeiten der Not zur erforderlichen Reife zu verhelfen. Die gegenwärtige Pandemie prägt und definiert die Art und Weise neu, auf welche Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden und Neteera kommt dabei eine bedeutende Rolle zu. Die Teammitglieder von Neteera engagieren sich stark, um all jenen, die es benötigen, Sicherheit, Komfort, Qualität und Behandlungsgleichheit zu bieten."INFORMATIONEN ZU NETEERA TECHNOLOGIESNeteera ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Jerusalem, das sich auf den Schutz von Leben und die Verbesserung der Lebensqualität durch die Entwicklung einer neuartigen Lösung zur kontaktlosen, kontinuierlichen Überwachung der menschlichen Vitalparameter spezialisiert hat. Die bahnbrechende Technologie von Neteera sorgt nicht nur für eine bessere Lebensqualität, sondern schützt Patienten und Pflegekräfte auch vor im Krankenhaus erworbenen Infektionen und Krankheiten.Weitere Informationen erhalten Sie unter:http://www.neteera.com/pr@neteera.comPressekontakt:+972 2 580 8733Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143246/4627121OTS: Neteera Technologies Ltd.Original-Content von: Neteera Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell