CNA Hardy kündigt neue Tochtergesellschaft in der Europäischen Union in Luxemburg an

London (ots/PRNewswire) - CNA Hardy, ein führender Anbieter vongewerblichen Spezialversicherungen im Markt von Lloyd's und inkommerziellen Märkten, gab heute seine Absicht bekannt, eine neueeuropäische Tochtergesellschaft in Luxemburg zu gründen.David Brosnan, CEO von CNA Hardy, erklärte: "Unsere Aufgabe istes, unseren Kunden Sicherheit zu bieten, und in einem zunehmendunsicheren politischen Umfeld müssen wir in der Lage sein,rechtzeitig zu handeln, um unseren Mitarbeitenden, Kunden und MaklernKontinuität bereitzustellen. Luxemburg ist aufgrund der geografischenLage zwischen drei unserer Niederlassungen in Kontinentaleuropa,seines stabilen wirtschaftlichen und politischen Umfelds und desprofessionellen Ansatzes der luxemburgischen Regulierungsbehörden dieoptimale Gerichtsbarkeit für unsere Basis in der Europäischen Union.Wir werden ein lokales Managementteam mit Sitz in Luxemburgrekrutieren, mit dem wir Risiko-, Finanz- und Compliance-Funktionenabdecken."Dino Robusto, Chairman und CEO von CNA, sagte: "Nach denErgebnissen des Referendums im vergangenen Jahr haben wir mit unsererPlanung begonnen, um sicherzustellen, dass wir unserVersicherungsgeschäft in der Europäischen Union abwickeln undbedienen können. Wir sind unserer operativen Tätigkeit innerhalbEuropas verpflichtet und bauen auf unserer globalen Reichweite auf.Die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft in Luxemburg stärktunsere Fähigkeit, genau das zu tun."Die Gründung ist bereits eingeleitet und sollte bis Anfang 2019abgeschlossen sein.Über CNA HardyCNA Hardy ist über Hardy (Underwriting Agencies) Limited sowie CNAInsurance Company Limited, zwei hundertprozentigeTochtergesellschaften in UK tätig, und ein führender Anbieter vongewerblichen Spezialversicherungen im Markt von Lloyd's und inkommerziellen Märkten. Weitere Informationen erhalten Sie bei einemBesuch von CNA Hardy unter www.cnahardy.com.Folgen Sie CNA Hardy auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/cnahardy)CNA betreut Unternehmen und Fachkräfte seit 1897 und ist dieNummer 14 unter den gewerblichen Versicherungen in den USA. Zu denVersicherungsprodukten von CNA zählen kommerzielleStandardversicherungen, Spezialversicherungen, Sicherheitsleistungen,Marine- und andere Sach- und Unfallversicherungen. Zu denDienstleistungen von CNA zählen Risikomanagement,Informationsdienste, Versicherungen, Risikokontrolle undSchadensverwaltung. Weitere Informationen erhalten Sie bei einemBesuch von CNA unter www.cna.com. "CNA" ist eine von CNA FinancialCorporation beim United States Patent and Trademark Officeregistrierte Dienstleistungsmarke. Verschiedene Tochtergesellschaftender CNA Financial Corporation verwenden die "CNA"Dienstleistungsmarke in Zusammenhang mit ihren Versicherungs- undSchadensaktivitäten.Folgen Sie CNA auf: Facebook(http://www.facebook.com/pages/CNA/216356455047174) | Twitter(http://twitter.com/cna_insurance) | LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/3246?trk=tyah&trkInfo=tas%3Acna%20insurance) | YouTube(https://www.youtube.com/c/CNA_Insurance)CNA Insurance Company Limited (Handelsregisternummer 950) und Hardy(Underwriting Agencies) Limited (Handelsregisternummer 1264271) sindvon der Prudential Regulation Authority zugelassen und unterliegender Aufsicht der Financial Conduct Authority sowie der PrudentialRegulation Authority (Firmenreferenznummer 202777 bzw. 204843). CNAServices (UK) Limited (registrierte Nummer 8836589). "CNAHardy" istein Handelsname von CNA Insurance Company Limited und HardyUnderwriting Group PLC (die Hardy (Underwriting Agencies) Limited undHardy Underwriting Asia PTE einschließt). Mehrwertsteuernummer667557779.Die vorstehenden Unternehmen sind alle in England registriert undhaben ihren Firmensitz in 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY.Telefonzentrale: +44 (0)20 7743 6800 Fax: +44 (0)20 7743 6801Pressekontakt:Georgina Peters-Venzano I 02076454968 / 07739448121Nicole Drummond Smith I 0207 645 4992 / 07736621859Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518641/CNA_Hardy_Logo.jpgOriginal-Content von: CNA Hardy, übermittelt durch news aktuell