CMT 2018: Türkei kommt zurück

Hannover (ots) - Deutsche in Buchungslaune / 100.000 zusätzlicheFlugplätze nach Antalya / Gute Entwicklung für Nordafrika / Spanien,Griechenland und Bulgarien stark nachgefragt / Thailand, Maledivenund Jamaika mit größten Zuwächsen bei FernreisezielenDie Deutschen sind zum Jahresauftakt in Buchungslaune. Derweltweit führende Touristikkonzern TUI verzeichnet für seinendeutschen Heimatmarkt eine steigende Nachfrage für die Sommersaison2018. Der Januar ist traditionell der stärkste Buchungsmonat im Jahr.Am Samstag den 13. Januar, zum Start der Reisemesse CMT in Stuttgart,erwartet TUI den nachfragestärksten Tag des Jahres. Etwa 1,2Millionen Bundesbürger werden sich laut TUI Marktforschung an diesemWochenende mit der Urlaubsplanung beschäftigen. Rund 30.000 davonwerden alleine bei TUI eine Reise buchen. Stefan Baumert,touristischer Geschäftsführer TUI Deutschland: "Reisen steht hoch imKurs bei den Menschen. Sie haben Lust auf Reisen und sie wollenandere Länder kennenlernen. Das zeigt sich auch in diesem Sommer. DieBuchungen für die Sommersaison 2018 laufen bereits sehr gut."Mit einem Buchungsplus von 70 Prozent zählt die Türkei zumSaisonauftakt nach zwei rückläufigen Jahren wieder zu den Favoritendeutscher Urlauber. Entsprechend baut TUI ihr Türkeiangebot für denSommer 2018 noch einmal deutlich aus und stockt für den ReisezeitraumMai bis Oktober die Flugkapazität deutschlandweit um 100.000Flugplätze nach Antalya auf. Mehr Flüge gibt es ab Hamburg, Hannover,Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Nürnberg, München undStuttgart.Ägypten und Tunesien mit starkem ComebackEin besonders starkes Wachstum verzeichnet auch Nordafrika.Ägypten legt um 58 Prozent zu, Tunesien sogar um 125 Prozent. Trotzdieses Comebacks der nordafrikanischen Ziele bleibt die Nachfragenach Spanien ungebrochen hoch. Sowohl die Balearen als auch dieKanaren und das spanische Festland verzeichnen Buchungszuwächse.Spanien bleibt das beliebteste Auslandsreiseziel deutscher TUIUrlauber. Auch Griechenland, der Gewinner des Reisesommers 2017,liegt weiterhin im Trend und kann mit einem Buchungsplus von aktuell16 Prozent nahtlos an das gute Vorjahr anschließen. TUI hatte dasHotelangebot vor allem für Familien deutlich ausgebaut. So eröffnenauf den beliebten Ferieninseln Rhodos, Kos und Korfu sowie auf derWestpeloponnes insgesamt fünf neue Hotels des beliebtenTUI-Familienkonzepts Best Family. Mit einem Viertel mehr Buchungenwächst auch Bulgarien deutlich. Zu den Top-Reisezielen des Sommerszählen zudem Deutschland, Italien und Kroatien. Insbesondere inKroatien hat TUI ihr Angebot deutlich aufgestockt.Thailand, Jamaika und Malediven Trendziele auf der FernstreckeBei den Fernzielen legen Thailand und Jamaika in der Gunst derdeutschen TUI Urlauber am stärksten zu. Beide Ziele verzeichnen beiden Sommerbuchungen hohe zweistellige prozentuale Zuwächse. InThailand hat erst kürzlich der neue Robinson Club Khao Lak eröffnetund für einen zusätzlichen Nachfrageschub gesorgt. Die Nachfrage nachJamaika-Reisen wird durch Preissenkungen um fünf Prozent beflügelt.Auch die Malediven stehen weiterhin hoch im Kurs. BesondererBeliebtheit erfreut sich der neu eröffnete Robinson Club Noonu aufder Insel Orivaru. Die etwa 130.000 Quadratmeter große Insel miteigener Lagune liegt im Noonu-Atoll, etwa 200 Kilometer nördlich derHauptstadt Malé.Insgesamt rechnet Stefan Baumert mit einem anhaltend gutenSommergeschäft: "Die Rückkehr der Türkei und Nordafrikas und dieweiterhin gute Nachfrage nach Reisezielen im westlichen Mittelmeersorgen für weiteres Wachstum."Diese Meldung und ein Foto finden Sie auch unter www.tuigroup.comDie TUI Deutschland GmbH ist eine 100-prozentigeTochtergesellschaft der TUI Group, des weltweit führendenTouristikkonzerns mit Sitz in Deutschland. Neben der Kernmarke TUIgehören zahlreiche andere bekannte Reiseveranstalter und Marken wie1-2-FLY, airtours und l'tur, die Ferienfluggesellschaft TUI fly sowieSpezialisten wie Gebeco und Berge & Meer zur TUI Deutschland GmbH.Damit deckt TUI die gesamte Bandbreite an Reisen von Premium überindividuell bis günstig ab.Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und inrund 180 Zielgebieten der Erde aktiv. Sitz des Konzerns istDeutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 100, dem Leitindex derLondoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland. DieTUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 18,5Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,102 MilliardenEuro. Der Konzern beschäftigt 67.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern.TUI bietet für seine über 20 Millionen Kunden Services aus einerHand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unterdem Dach des Konzerns wieder. Dazu gehören rund 380 eigene Hotels undResorts mit Premium-Marken wie RIU und Robinson und 16Kreuzfahrtschiffe. Zum Konzern gehören darüber hinaus internationalführende Veranstaltermarken, 1.600 Reisebüros in Europa sowie fünfeuropäische Veranstalter-Fluggesellschaften mit rund 150 modernenMittel- und Langstrecken-Flugzeugen. Die globale Verantwortung fürnachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln istKern unserer Unternehmenskultur. Die TUI Care Foundation setzt aufdie positiven Effekte des Tourismus. Sie initiiert Projekte, die neueChancen für die kommende Generation schaffen und trägt zu einerpositiven Entwicklung der Urlaubsdestinationen bei. WeitereInformationen finden Sie unter www.tuigroup.comPressekontakt:Anja Braun, Telefon +49(0)511 567-2102Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell