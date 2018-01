CMS ernennt zum Jahresbeginn neun neue Partnerinnen und Partner

Berlin (ots) - Die Wirtschaftskanzlei CMS startet mit neun neuernannten Partnerinnen und Partnern aus sechs Geschäftsbereichen insJahr 2018. "Der Bedarf an hochqualitativer, innovativer undpraxisorientierter Rechtsberatung steigt in einem immer komplexerwerdenden Marktumfeld stetig an", sagt Dr. Hubertus Kolster, ManagingPartner bei CMS in Deutschland. "Deshalb freuen wir uns sehr über dieweitere Verstärkung unserer Geschäftsbereiche durch exzellenteSpezialisten, die seit Jahren hervorragende Arbeit für unsereMandanten in der Sozietät leisten."CMS baut mit den neuen Partnerinnen und Partnern unter anderem dieBeratung in den Bereichen Corporate/M&A, Banking & Finance,Arbeitsrecht, TMC (Technology, Media & Communications), DisputeResolution und Intellectual Property aus. Zuwachs erhalten sechs deracht Standorte von CMS in Deutschland.CMS belegt auch in der aktuellen Unternehmensbefragung'Kanzleimonitor', die vom Bundesverband der Unternehmensjuristenjährlich durchgeführt wird, zum vierten Mal in Folge den 1. Platz inder Gesamtauswertung. Von den Leitern der Rechtsabteilungen inUnternehmen wird CMS damit am häufigsten von allen Kanzleienempfohlen. Dr. Hubertus Kolster: "Das hervorragende Ergebnis belegt,dass unsere Mandanten in Zeiten einer sich rasant wandelndenWirtschaft in der laufenden Beratung sowie bei ihren strategischenZukunftsthemen und den damit verbundenen vielfältigenHerausforderungen und Transformationsprozessen weiterhin auf CMSsetzen." Die Kanzlei blicke erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahrmit spannenden, hochkarätigen Mandaten und wichtigen Auszeichnungenzurück. "Mit der Partnerernennung für 2018 wollen wir diesen Wegfortsetzen und die ausgezeichnete Marktstellung von CMS weiterfestigen."Die neuen Partner von CMS Deutschland:Dr. Carolin Armbruster (Corporate/M&A, Stuttgart) startete ihreanwaltliche Laufbahn bei CMS im Jahr 2007. Sie berät bei nationalenund internationalen M&A-Transaktionen und Projekten. IhrBranchenfokus liegt dabei auf der Energiewirtschaft.Dr. Nikolas Gregor (Intellectual Property, Hamburg) ist seit 2010bei CMS tätig. Er ist auf Gewerblichen Rechtsschutz und dasWettbewerbsrecht spezialisiert und vertritt im SchwerpunktUnternehmen aus dem Bereich Lifesciences.Dr. Andreas Hofelich (Arbeitsrecht, Köln) ist seit 2007 bei CMSbeschäftigt. Er berät Unternehmen auf sämtlichen Gebieten desIndividual- und Kollektivarbeitsrechts, schwerpunktmäßig bei derVorbereitung und Umsetzung von Umstrukturierungen undUmwandlungsmaßnahmen.Dr. Michael Kraus (TMC, Stuttgart) hat seine Tätigkeit bei CMS imJahr 2010 begonnen. Er berät und vertritt Unternehmen in allen Fragendes IT- und Datenschutzrechts und ist auf die Vertragsgestaltung beiIT- und Outsourcing-Projekten spezialisiert.Dr. Benjamin Lissner (Dispute Resolution, Köln) kam 2009 zu CMSund ist spezialisiert auf nationale und internationaleSchiedsverfahren sowie sonstige Formen der alternativenStreitbeilegung.Andrea München (Banking & Finance, Frankfurt) wechselte 2016 zuCMS und ist spezialisiert auf deutsches, luxemburgisches undeuropäisches Finanzaufsichtsrecht.Dr. Tilman Niedermaier (Dispute Resolution, München) ist seit 2010Rechtsanwalt bei CMS. Er vertritt Mandanten in komplexenwirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Seine fachlichen Schwerpunkteliegen auf den Gebieten des Handels- und Gesellschaftsrechts sowiedes internationalen Investitionsschutzrechts.Dr. Igor Stenzel (Corporate/M&A, Berlin) ist seit 2011 bei CMS undberät sowohl strategische Investoren wie auch Finanzinvestoren beiallen Arten von M&A-Transaktionen.Dr. Tilman Weichert (Corporate/M&A, München) ist seit 2007 bei CMSund hat seinen Beratungsschwerpunkt in den Bereichen Aktienrecht,Kapitalmarktrecht, Umwandlungsrecht sowie M&A.Pressekontakt:Nadine EhrentrautHead of Public & Media RelationsE: nadine.ehrentraut@cms-hs.comT: +49 30 20360 2274F: +49 30 20360 288 2274Original-Content von: CMS Hasche Sigle, übermittelt durch news aktuell